Osoby zakażone wirusem HIV bardziej podatne na zawał serca

Osoby zakażone HIV są dwa razy bardziej narażone na ryzyko udaru mózgu i zawału serca od tych, u których wirus ten nie występuje.

Zdjęcie Osoby zakażone wirusem HIV są bardziej narażone na zawał serca /©123RF/PICSEL

Najnowsze wyniki badań uczonych z Uniwersytetu Northwestern wskazują, że ryzyko udaru mózgu i zawału serca jest prawie dwukrotnie większe u osób zakażonych wirusem HIV niż w populacji ogólnej.



- Rzeczywiste ryzyko zawału serca dla osób z HIV jest o ok. 50 proc. wyższe niż przewidywane przez lekarzy dla ogółu społeczeństwa - powiedział Matthew Feinstein z Northwestern University Feinberg School of Medicine.



Wyższe ryzyko zawału serca (ok. 1,5 razy) występuje nawet u osób, u których wirus jest niewykrywalny we krwi z powodu leków antyretrowirusowych. Zażywanie leków, takich jak statyny, powinno być dostosowane indywidualnie do pacjenta.



Szacuje się, że 1,2 mln mieszkańców Stanów Zjednoczonych jest zainfekowanych wirusem HIV, a na całym świecie jest to 35-40 mln osób.