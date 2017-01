Odkryto nowy organ - przez 100 lat lekarze się mylili

Naukowcy sklasyfikowali nowy narząd w organizmie człowieka. Co najciekawsze, był on widoczny w naszym układzie trawiennym przez cały czas.

Zdjęcie Krezka to jeden ciągły narząd, nie jest zdefragmentowana /©123RF/PICSEL

Narząd znany jako krezka, znajduje się w naszym układzie trawiennym. Do tej pory uważano, że składa się on z rozdrobnionych, oddzielny struktur. Najnowsze badania wykazały, że jest inaczej, a krezka to tak naprawdę jeden ciągły narząd. Dowody tego przeklasyfikowania opublikowano w "The Lancet Gastroenterology & Hepatology".



Choć o budowie nowego narządu wiemy już całkiem sporo, jego funkcja jest wciąż słabo poznana. Może ona okazać się kluczowa do lepszego zrozumienia i leczenia chorób jamy brzusznej oraz przewodu pokarmowego.



- Z naszych badań wynika, że odkryliśmy organ, którego do tej pory nie uważano za całość. Anatomiczny opis krezki, który powstał ponad 100 lat temu, był błędny. Organ jest daleki od fragmentarycznej budowy - to jedna, ciągła struktura - powiedział J. Calvin Coffey ze Szpitala Uniwersyteckiego Limericka, główny autor odkrycia.



Dzięki najnowszym odkryciom, studenci medycyny już zaczęli uczyć się o krezce jako o odrębnym narządzie - z tego powodu zaktualizowano m.in. najsłynniejszą na świecie serię podręczników medycznych - Anatomię Graya.

Zdjęcie Nowy opis krezki /materiały prasowe

Czym zatem jest krezka? To podwójny fałd otrzewnej - wyściółki jamy brzusznej - utrzymujący i stabilizujący narządy wewnętrzne jamy brzusznej: przewód pokarmowy, naczynia krwionośne, jajniki, jajowody, elementy układu wydalniczego i nerwowego. Jeden z pierwszych opisów krezki został wykonany przez Leonarda da Vinci. W ciągu ostatniego stulecia, lekarze wykazali, że rozdrobniona struktura krezki tak naprawdę dzieli się na osobne części. W 2012 r. zespół Coffeya przeprowadzając szczegółowe badania mikroskopowe zasugerował, że krezka w rzeczywistości ma ciągłą strukturę. W ciągu 4 lat zebrano kolejne dowody potwierdzające, że krezka powinna być sklasyfikowana jako odrębny organ.



I choć najnowsze odkrycie nie zmienia struktur, które znajdują się wewnątrz naszych ciał, może doprowadzić do rozwoju nowych dziedzin medycyny. Studenci medycyny i naukowcy będą teraz mogli zbadać, jaką rolę - jeżeli w ogóle - krezka pełni w chorobach jamy brzusznej.