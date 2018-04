Odkryto nową postać DNA

Australijscy naukowcy zidentyfikowali nieznaną wcześniej strukturę DNA - skręcony węzeł został nazwany i-motif.

Zdjęcie DNA wciąż skrywa wiele tajemnic /materiały prasowe

Nowa struktura DNA została po raz pierwszy zaobserwowana w warunkach laboratoryjnych w 1993 r. Do tej pory nie namierzono jej w żywych komórkach.



Powszechnie wiadomo, że nici DNA są utworzone z dwóch długich łańcuchów, na które składają się zasady azotowe - dwie purynowe: adenina (A) i guanina (G) oraz dwie pirymidynowe: cytozyna (C) i tymina (T). Naukowcy odkryli, że cytozyny mogą tworzyć ze sobą wiązania zamiast łączyć się z komplementarną guaniną. Może to odgrywać ważną rolę w tym jak kod genetyczny jest "czytany".



Nowo odkryty węzeł i-motif wygląda całkiem inaczej od podwójnej helisy DNA. Naukowcy już wcześniej go obserwowali, ale w warunkach laboratoryjnych, przy podwyższonym pH. Nigdy wcześniej nie udało się zaobserwować węzła i-motif w żywych komórkach.



Zdjęcie Podwójna helisa w porównaniu z węzłem i-motif / materiały prasowe

- Najbardziej ekscytujące jest to, że widzimy zielone plamy - i-motif - które pojawiają się i znikają w czasie, więc wiemy, że mają one zdolność do ciągłego formowania i rozpuszczania - powiedział dr Mahdi Zeraati, główny autor odkrycia.



Węzły i-motif wydają się pojawiać w telomerach - ochronnych końcówkach chromosomów, które są związane ze starzeniem się i procesami nowotworzenia. Powstawanie takich struktur właśnie w tych rejonach chromosomów nie jest przypadkowe.