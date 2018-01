Nowy sposób walki z wirusem HIV

Lek na wirusa HIV coraz bliżej. Testy doustnej pigułki u ludzi mogą rozpocząć się po udanych eksperymentach na świniach.

Zdjęcie Taka struktura jest uwalniana z pigułki po dotarciu do żołądka /materiały prasowe

Tabletka o powolnym uwalnianiu substancji czynnych może uwolnić pacjentów od konieczności codziennego przyjmowanych leków. Wygląda jak zwykła kapsułka, ale po dotarciu do żołądka jej powłoka rozpuszcza się, a ukryta wewnątrz struktura rozwija się. Szkielet w kształcie gwiazdy o długości 4 cm pozostaje w żołądku przez siedem dni, stale uwalniając dawkę leków.



Konieczne są dalsze testy z udziałem innych ssaków, w tym małp, ale naukowcy twierdzą, że badania u ludzi mogą rozpocząć się w ciągu dwóch lat. Specjaliści ds. HIV twierdzą, że perspektywa nowej opcji terapeutycznej powinna zostać przyjęta z zadowoleniem, ale ponieważ pigułka jest podawana raz na tydzień, dla ludzi to "wciąż odległa perspektywa".



Gwiazda jest za duża, aby samodzielnie wydostać się z żołądka, ale pozwala na przedostawanie się pokarmu do jelita cienkiego. Po wyczerpaniu całej dawki leku, struktura ulega degradacji i jest wydalana z organizmu.



Podczas eksperymentów na świniach, naukowcy zaopatrzyli strukturę w wystarczającą dawkę trzech leków przeciwretrowirusowych - dolutegrawiru, rylpiwiryny i kabotegrawiru - aby utrzymać się w organizmie przez siedem dni.



W przyszłości, doustne urządzenie do podawania leku może być stosowane w szerokim zakresie chorób, nie tylko w przypadku HIV.



Technologia została opracowana przez firmę Lyndra, a testy na świniach przeprowadzono z lekiem na malarię o nazwie iwermektyna. Badania kliniczne technologii z udziałem ludzi powinny się rozpocząć w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Testy z wykorzystaniem leków na HIV rozpoczną się w późniejszym terminie.