Nowy antybiotyk szansą na walkę z superbakteriami

Międzynarodowa grupa naukowców stworzyła i przetestowała nowy antybiotyk, zdolny do niszczenia bakterii opornych na inne antybiotyki. Może zapoczątkować on nową klasę leków. Szczegóły pracy opublikowano w "Journal of Medicinal Chemistry".

Zdjęcie Badania naukowców są próbą stworzenia dostępnego analogu teiksobaktyny /Zmianynaziemi.pl

Badania naukowców są próbą stworzenia dostępnego analogu teiksobaktyny - naturalnego antybiotyku wytwarzanego przez bakterie glebowe. Został on odkryty w 2015 roku i jest uważany za bardzo obiecujący w zwalczaniu patogenów opornych na antybiotyki.

Autorzy artykułu zsyntetyzowali wiele uproszczonych form teiksobaktyny, zastępując oryginalne aminokwasy tymi, które są łatwiejsze do odtworzenia. Ich działanie zostało przetestowane przez naukowców in vitro, a jedna z postaci - na myszach zakażonych bakteriami. Naukowcy otrzymali pierwszy dowód, że taka uproszczona forma antybiotyku może być skuteczna.

„Przed nami dużo pracy przy opracowaniu teiksobactin jako antybiotyku odpowiedniego do leczenia ludzi. Stworzenie leku, który lekarze będą mogli przepisać pacjentom zajmuje kolejne sześć do dziesięciu lat. Ale jest to krok we właściwym kierunku, który poprawi nasze analogi (naturalna teiksobaktyna)"- powiedział Ishwar Singh, lider badań z Uniwersytetu of Lincoln.