Nowatorska metoda leczenia bólu dostępna w Polsce

Termoablacja ultradźwiękowa - to szansa na znaczne polepszenie jakości życia chorych cierpiących na bolesne przerzuty nowotworowe do kości. Cała procedura trwa zaledwie 30 minut, a efekt przeciwbólowy pacjent odczuwa już po upływie trzech dni od zakończenia zabiegu. Taki zabieg odbył się w Polsce po raz pierwszy, w Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia w Rzeszowie.

Zdjęcie Termoablacja ultradźwiękowa pozwala zmniejszyć ból u chorych na raka kości /©123RF/PICSEL

W rzeszowskim szpitalu Pro-Familia procedurze poddała się 38-letnia pacjentka, u której kilka lat temu lekarze wykryli raka piersi. Pomimo interwencji chirurgicznej, po upływie dwóch lat od operacji, ponownie zdiagnozowano chorobę. Przerzuty pojawiły się m.in. w kościach, dając objawy bólowe uniemożliwiające normalne funkcjonowanie. Zabieg przeprowadzono 18 stycznia br. i zakończył się pełnym sukcesem. Pomimo tego, że zabieg nie jest refundowany przez NFZ, szpital chce wykonywać go bezpłatnie - w ramach grantu naukowego.



- Skuteczność leczenia tą metodą jest bardzo wysoka. Dzięki terapii z wykorzystaniem termoablacji ultradźwiękowej możliwe jest zmniejszenie dolegliwości bólowych aż o 80 proc., co znacznie polepsza komfort życia chorego. Cała procedura wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym, trwa zaledwie 30 minut, a pacjent opuszcza szpital już następnego dnia. Efekt przeciwbólowy pojawia się bardzo szybko, zwykle po upływie trzech dni od zakończenia zabiegu - powiedziała Magdalena Pyka, dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego w Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia w Rzeszowie.



Podczas termoablacji ultradźwiękowej używany jest sprzęt, który wykorzystuje technikę High Intensity Focused Ultrasound (HIFU). Zabieg polega na tym, że skupiona wiązka energii ultradźwiękowej o wysokiej mocy kierowana jest na chory obszar wewnątrz ciała pacjenta. W przypadku leczenia bolesnych przerzutów do kości, naszym celem są zakończenia nerwowe wokół guza, które chcemy zniszczyć. Efekt znaczne zniesienie dolegliwości bólowych. Należy przy tym dodać, że zdrowe tkanki nie zostają naruszone. Dzieje się tak, ponieważ cały proces monitorowany jest w czasie rzeczywistym poprzez mapy temperatur, które uzyskiwane są za pomocą rezonansu magnetycznego, co zapewnia wysoką skuteczność zabiegu, bezpieczeństwo

i pełną kontrolę zabiegu.



Do najczęstszych nowotworów, które mogą dawać przerzuty do kości należą m.in. rak prostaty (80 proc.), rak płuca i rak piersi (50 proc.), rak nerki, rak jajnika, rak tarczycy oraz rak żołądka.



Termoablację ultradźwiękową można stosować również w leczeniu innych chorób. Ponad dwa lata temu, Szpital Specjalistyczny Pro-Familia wykonał pierwszy w Polsce nieinwazyjny zabieg termoablacji ultradźwiękowej w kierunku leczenia mięśniaków macicy. Od tamtej pory przeprowadzono z sukcesem ponad 170 takich zabiegów.



Szpital Specjalistyczny Pro-Familia od 2014 r. współpracuje z firmą Philips w zakresie stosowania nieinwazyjnych metod terapeutycznych z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego oraz techniki HIFU, stale udoskonalając tę metodę leczenia.