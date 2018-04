Niezwykły wynalazek Polaków. Przełom w leczeniu afazji

W Polsce średnio co osiem minut ktoś doznaje udaru mózgu. Choroba ta jest jedną z trzech najczęstszych przyczyn śmierci wśród Polaków. Na świecie udar mózgu dotyka rocznie około 10 milionów ludzi. Około jedna trzecia pacjentów po udarze, cierpi na zaburzenia mowy, które uniemożliwiają im komunikację z otaczającym światem. Szansą na przełom w terapii jest pierwszy na świecie system do efektywnej rehabilitacji zaburzeń mowy Neuro Device.

Udar mózgu dotyka rocznie około 10 milionów ludzi na całym świecie. Niestety, z roku na rok ta liczba rośnie. W Polsce rokrocznie przybywa ponad 60 tysięcy nowych jego ofiar. Powagę problemu podkreśla również obniżający się wiek pacjentów. Równie niepokojące są skutki udaru. W wyniku udaru mózgu umiera blisko 25 proc. chorujących osób, a około 50 proc. staje się nieodwracalnie niepełnosprawnymi. U około jednej trzeciej przypadków udar wywołuje zaburzenia w percepcji lub produkcji mowy w postaci afazji.



Według statystyk afazja występuje u około 21-38 proc. pacjentów, którzy przeżyli udar mózgu, co w skali Polski oznacza od 15 do 28 000 osób. Zaburzenie jest również istotnym problemem klinicznym, niekorzystnie wpływa na przebieg rehabilitacji, drastycznie pogarsza sprawność funkcjonalną i jakość życia, tym samym obniżając szansę na wyzdrowienie. Dotychczas stosowane formy terapii są długie i mało efektywne. Optymizmem nie napawa również ograniczony dostęp do terapeutów.



Szansą na przełom w leczeniu jest pierwszy na świecie system wspomagający efektywną rehabilitację zaburzeń mowy, który ma znacząco zmienić jakość terapii. Pomysłodawcą urządzenia jest Neuro Device, firma specjalizująca się w rozwoju rozwiązań z zakresu badania i leczenia chorób układu nerwowego.

- Nasze rozwiązanie bazuje na neuromodulacji, czyli stymulacji odpowiednich obszarów mózgu impulsami elektrycznymi (w przypadku afazji są to obszary odpowiedzialne za mowę), dzięki czemu utrwalają się w nim prawidłowe procesy lub tworzone są alternatywne ośrodki i połączenia w mózgu. To bezpieczna i bezinwazyjna metoda, która znacznie usprawnia terapię i pomaga pacjentowi w krótszym czasie wrócić do normalnego życia - powiedział Paweł Soluch, prezes Neuro Device.

Urządzenie będzie można zastosować nie tylko w gabinetach terapeutycznych, ale także w warunkach domowych. Pozwoli to zarówno na przyspieszenie rehabilitacji, jak również znaczną poprawę jej efektów, umożliwiając pacjentom powrót do normalnego życia.

Wynalazek Neuro Device wygrał w br. polską edycję międzynarodowego konkursu dla innowatorów - Chivas Venture, a do 25 kwietnia w finale turnieju w Amsterdamie będzie walczył o jedną z nagród, których pula stanowi 1 mln dolarów dofinansowania na dalszy rozwój.