Szokujące badania przeprowadzone przez BBC wykazały, że napoje gazowane oferowane w trzech największych sieciach kin w Wielkiej Brytanii zawierają niedopuszczalnie wysoki poziom bakterii.

Zdjęcie W brytyjskich kinach nie dbają o higienę? /123RF/PICSEL

Dziennikarze BBC przetestowali napoje gazowane w 30 różnych salach kinowych i odkryli, że aż siedem oddziałów sprzedawało takie, które zawierały niebezpieczny poziom bakterii. Mogą one być szkodliwe dla zdrowia i powodować zatrucia pokarmowe. Jednocześnie przebadano także kinowe fotele, jednorazowe kubki i kostki lodu na obecność bakterii. Wyniki zostały przesłane do London Metropolitan University.



Nieprawidłowości odkryto w siedem kinach. W dwóch z nich odkryto napoje z bakteriami, których stężenie przekraczało 10 000 razy wszelkie normy. Ekspert ds. zdrowia publicznego - Tony Lewis - powiedział, że jest "zaniepokojony", a sytuacja w kinach jest "oznaką braku higieny".



- To najwyższy poziom bakterii, jaki widziałem, a to oznacza, że sprzęt nie jest utrzymywany w czystości. Jest to szczególnie istotne, ponieważ tego typu napoje są natychmiastowo spożywane - powiedział Lewis.



Lód zawierający poziomy bakterii powyżej dopuszczalnego poziomu - ponad 1000 jednostek bakterii na 1 ml płynu - znaleziono w 9 kinach. Bakterie wykryto także na fotelach kinowych i kubkach na napoje, ale ich przedostanie do organizmu nie jest łatwe, więc wyniki te nie są tak mocno niepokojące.



Zdjęcie . / 123RF/PICSEL

Warto pamiętać, że procedury dotyczące higieny w największych sieciach kin Europy są często standaryzowane, co oznacza, że jeżeli zdarzenie miało miejsce w jednym kraju, to może powtórzyć się w innym. Niezbędne jest przestrzeganie surowych procedur higieny - zarówno jeżeli chodzi o sprzątanie sal kinowych, jak i przekąski i napoje sprzedawane klientom.