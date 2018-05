Niebawem może pojawić się prawdziwy lek na kaca

Chociaż człowiek spożywa alkohol od zarania dziejów, to wciąż nie uporaliśmy się ze stanem, który występuje po upojeniu. Czasem to zwykłe ćmienie w głowie, drażliwość żołądka i ogólne nieprzyjemne samopoczucie, jednak w skrajnych przypadkach może to być także ostre zatrucie alkoholowe. Mimo to nadal trudno o innowacyjny lek na przedawkowanie alkoholu.

Naukowcy postanowili stworzyć lek, który pozwoliłby ludziom cieszyć się spożywaniem alkoholu bez ryzyka wystąpienia kaca oraz spustoszenia w organizmie. Kapsułkę wypełniono naturalnymi enzymami, które zwykle produkuje nasza wątroba, by uporać się z alkoholem napływającym do organizmu.

Choć enzymy rozkładające alkohol nie są dla nauki nowym odkryciem, to do tej pory trudno było znaleźć metodę na sztuczne dostarczenie ich do wątroby. Dlatego największym wyzwaniem okazało się stworzenie odpornej substancji powlekającej nanokapsułki służące do trawienia alkoholu.



Lek testowano już na pijanych myszach. U gryzoni stwierdzono zmniejszenie poziomu alkoholu we krwi o 45 proc. w ciągu zaledwie czterech godzin. Co jednak ważniejsze, zmniejszono do minimum stężenie we krwi aldehydu octowego, który jest wysoce toksycznym związkiem odpowiadającym za paskudne samopoczucie podczas kaca.



Nowy lek będzie mógł chronić ludzi przed zatruciem alkoholem, a przy tym także chronić przed uszkodzeniem ich wątroby. Na obecną chwilę kończone są testy, które sprawdzają bezpieczeństwo substancji. Jeśli leczenie okaże się w pełni skuteczne i bezpieczne, jeszcze w ciągu tego roku ruszą badania kliniczne na ludziach.