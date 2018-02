Nie wielkość, a kształt mózgu to znak rozpoznawalny ludzi

Okazuje się, że nie tyle wielkość, co kształt ma znaczenie. Przynajmniej jeżeli chodzi o mózg.

Zdjęcie To kształt naszych mózgów jest wyjątkowy /AFP

Naukowcy od dawna poszukują odpowiedzi na to, co tak naprawdę odróżnia nas od innych zwierząt. Okazuje się, że wyjątkowy jest nie tylko rozmiar naszego mózgu, ale także jego kształt. To właśnie pojawienie się bardziej sferycznego mózgu, a nie zwiększenie jego rozmiaru, umożliwiło kulturową eksplozję, która poprzedziła podbój ludzkości przez świat.



Rozmiar ludzkiego mózgu wzrósł dramatycznie w ciągu milionów lat. Towarzyszący temu zjawisku wzrost inteligencji można śledzić dzięki zapisom kopalny. Jednak antropologowie byli zaskoczeni faktem, że nastąpiła długa przerwa między momentem, w którym nasze mózgi przestały rosnąć, a wielkim rozkwitem ludzkiej kultury i technologii.



Dr Simon Neubauer z Instytutu Antropologii Ewolucyjnej Maxa Plancka przeanalizował 20 czaszek wczesnych Homo sapiens. Okazuje się, że "300 000 lat temu rozmiar mozgu wczesnych H. sapiens miały mózgi wielkości dzisiejszych ludzi". Jak to możliwe?



Kształt mózgu ewoluował stopniowo, osiągając obecną zmienność 100-35 tys. lat temu. Ten okres jest znaczący, ponieważ odpowiada pojawieniu się wielu zachowań uważanych za szczególnie ludzkie, w tym eksploracji poza Afrykę.



Ponieważ mózgi nie są dobrze skamieniałe, trzeba oszacować ich kształt na podstawie analizy wnętrza czaszek. Wiadomo jednak, że nasz emózgu są kuliste, podczas gdy mózgi innych małp człekokształtnych mają odmienne kształty. Z kolei czaszki wymarłych gatunków Homo są niepodobne do naszych.



Rozwój niektórych obszarów mózgu - w szczególności móżdżku - jest związany z językiem i społecznym poznaniem, a także innymi cechami umożliwiającymi postęp, który nastąpił w tym samym czasie. Należą do nich: stosowanie pigmentów, ozdabianie ciała czy początki sztuki symbolicznej. To właśnie one uczyniły nas takimi, jakimi jesteśmy obecnie.