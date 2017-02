Naukowcy proszą o mózgi

Naukowcy chcą naszych mózgów. Apelują, by po śmierci oddawać organy do badań naukowych.

Zdjęcie Po śmierci można oddać swój mózg do badań naukowych /©123RF/PICSEL

Podczas gdy po śmierci część narządów wewnętrznych można przeznaczyć do przeszczepów, niektóre nie nadają się do tego celu. Jednym z nich jest mózg, który po określeniu zgonu staje się zupełnie bezwartościowy i nieprzydatny. Zamiast składać go do grobu, warto rozważyć przekazanie mózgu akademii medycznej.



Najnowszy raport wskazuje, że niektóre banki mózgów w Stanach Zjednoczonych cierpią z powodu niedoboru organów, które potencjalnie mogłyby posłużyć do powstrzymania chorób neurodegeneracyjnych lub zaburzeń neurologicznych. To dlatego, że ludzie są niechętni do oddawania swoich organów, a już szczególnie mózgów, do badań naukowych po śmierci.



- Jeżeli ludzie myślą, że nie ma żadnych zmian w mózgu kogoś, kto cierpi z powodu ciężkiej depresji lub stresu pourazowego, to ofiarowanie przez nich organu po śmierci jest bezcelowe. Ta koncepcja jest błędna z biologicznego punktu widzenia - powiedziała prof. Sabina Berretta z Harvardu.



Opracowanie leków na demencję, alzheimera czy parkinsona, będzie możliwe tylko dzięki badaniom na ludzkiej tkance. Mózgi oddawane pośmiertnie do badań medycznych idealnie nadają się do tego celu.



Dlatego naukowcy apelują: oddawajmy mózgi pośmiertnie do badań naukowych!