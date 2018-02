Naukowcy potwierdzają - antydepresanty faktycznie działają

Rozstrzygnięto jedną z największych debat medycznych ostatnich lat. Wreszcie potwierdzono, że antydepresanty faktycznie działają.

Zdjęcie Potwierdzono działanie antydepresantów /© Glowimages

W opracowaniu, w którym przeanalizowano dane z 522 badań a udziałem 116 477 osób stwierdzono, że 21 popularnych leków przeciwdepresyjnych jest bardziej skutecznych od placebo. Wykazano także duże różnice w skuteczności poszczególnych leków.



W 2016 r. w Anglii przepisano 64,7 mln recept na leki - to ponad dwa razy więcej niż w 2006 r. Nie wszystkie leki wypisywane na receptę wykazują faktyczne biologiczne działanie - wiele z nich jest nieskutecznych. Królewskie Kolegium Psychiatryczne stwierdziło, że najnowsze badania "ostatecznie rozwiązują wszelkie kontrowersje na temat antydepresantów".



- To badanie jest ostateczną odpowiedzią na długotrwałe kontrowersje dotyczące tego, czy antydepresanty faktycznie działają na depresję. Odkryliśmy, że najczęściej przepisywane leki przeciwdepresyjne w umiarkowanej i ciężkiej depresji faktycznie działają. To dobra wiadomość dla pacjentów i lekarzy - powiedziała dr Andrea Cipriani z Uniwersytetu Oksfordzkiego.



Nie oznacza to jednak, że antydepresanty zawsze powinny być stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych. Ostateczną decyzję zawsze podejmuje lekarz.



- Lek powinny być zawsze rozważane razem z innymi opcjami, takimi jak terapie psychologiczne - o ile są one dostępne - dodała dr Cipriani.



Antydepresanty są owiane złą sławą, ale wszystko wskazuje na to, że odgrywają ważną rolę w walce z depresją.