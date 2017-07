Nauka języka rozpoczyna się już w łonie matki

Najnowsze badania wskazują, że dzieci mogą słyszeć różnice w języku nawet na miesiąc przed urodzeniem.

Zdjęcie Dzieci zaczynają naukę języka wcześniej, niż nam się wydawało /© Glowimages

Naukowcy z Uniwersytetu w Kansas wykorzystali magnetokardiografię (MCG) do przebadania 24 matek w 8. miesiącu ciąży. Technologia ta mierzy pole magnetyczne wytwarzane przez aktywność elektryczną w sercu.



W obecności płodu odtwarzano kolejno dwa nagrania - jedno w języku angielskim, a drugie w języku japońskim. Te dwa języki można łatwo odróżnić pod kątem rytmu. Korzystając z MCG, naukowcy stwierdzili, że tętno płodu wzrosło, gdy dziecko usłyszało nieznany mu język, czyli japoński. Kiedy odtwarzano nagranie w języku angielskim, tętno pozostawało bez zmian.



- Wyniki te wskazują na to, że rozwój języka może faktycznie rozpoczynać się w macicy. Płody stroją swoje uszy na język, którego zamierzają się uczyć, nawet przed porodem. Prenatalna wrażliwość na zmiany rytmu języków może dostarczać dzieciom jednych z pierwszych bodźców do nauki języka - powiedziała Utako Minai, główna autorka badań.



Poprzednie badania wykazały, że rozwój języka rozpoczyna się zaledwie kilka dni po porodzie. Najnowsze eksperymenty z wykorzystaniem MCG wskazują, że proces ten zaczyna się jeszcze wcześniej.