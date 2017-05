Nasz mózg rozpoznaje chorych ludzi

Ludzki mózg to najdokładniejszy znany nam detektor chorób. Okazuje się, że organ ten jest w stanie odkryć chorobę u innych, zanim ta jeszcze się ujawni. Wystarczą podstawowe dane przesyłane przez zmysł wzroku i węchu.

Zdjęcie Osoby chore są dla nas automatycznie mniej atrakcyjne /©123RF/PICSEL

Nasz system immunologiczny jest skuteczny w walce z chorobami, ale ponieważ pociąga za sobą poważne wydatki energetyczne, częścią naszego instynktu przetrwania jest unikanie chorób. Najnowsze badania pokazują, że tak jest w rzeczywistości - ludzki mózg dokładnie wykrywa wczesne fazy choroby u innych.



- Badania pokazują nam, że ludzki mózg jest rzeczywiście dobry w zdobywaniu takich informacji i podświadomemu unikaniu chorych osób - powiedział prof. Mats Olsson, główny autor badań.



Naukowcy ze szwedzkiego Instytutu Karolinska zebrali grupę 22 ochotników, którym podano lipopolisacharyd (LPS) - toksynę z błony komórkowej bakterii Gram-ujemnych - lub placebo. LPS jest nieszkodliwą substancją, która przez kilka godzin wywołuje klasyczne objawy chorobowe, czyli zmęczenie, ból i gorączkę. Osoby zarówno z objawami choroby, jak i po podaniu placebo fotografowano oraz pobrano od nich próbki zapachowe.



W następnym etapie eksperymentu, innej grupie 30 osób umieszczonym w skanerze do rezonansu magnetycznego demonstrowano zdjęcia i próbki zapachowe. Uczestnicy mieli za zadanie ocenę, kto wygląda na chorego, a z kim mogliby spotkać się towarzysko. Wyniki badania były jasne - osoby, którym podano LPS były postrzegane jako mniej atrakcyjne.



- Nasze badania wykazują znaczną różnicę w preferencjach. Jesteśmy chętniejsi do kontaktu z osobami zdrowymi, niż chorymi, czyli takimi z układem odpornościowym sztucznie aktywowanym LPS. Możemy również zauważyć, że mózg jest dobry w sumowaniu słabych sygnałów z wielu zmysłów związanych ze stanem zdrowia - dodał prof. Olsson.



To niezwykłe odkrycie pokazuje, że nasz mózg jest w stanie podświadomie rozpoznać kto jest zdrowy, a kto chory, więc lepiej go unikać.