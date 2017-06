NASA szuka leku na raka poza Ziemią

Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) NASA prowadzi eksperymenty mające na celu walkę z nowotworami.

Zdjęcie Na ISS są prowadzone różne eksperymenty, także poszukiwania leku na raka /NASA

Środowisko mikrograwitacji stacji kosmicznej umożliwia astronautom obserwację wzrostu komórek nowotworowych w 3D - żadne ziemskie laboratorium na to nie pozwala. Te niezwykłe okoliczności są stosowane do badania skuteczności leków przeciwnowotworowych.



- W przestrzeni kosmicznej można rozwijać większe nowotwory o kształcie sferycznym, więc mamy lepszy podgląd na to, co dzieje się w organizmie człowieka. Są mniejsze szanse na fałszywie negatywne wyniki - powiedział dr Luis Zea z Bioserve Space Technologies.



Eksperyment nazwany Efficacy and Metabolism of Azonafide Antibody-Drug Conjugates (ADC) in Microgravity (ADCs in Microgravity) ma tak naprawdę na celu sprawdzenie działania konkretnych leków przeciwnowotworowych w warunkach mikrograwitacji.



- Nie wiemy, czy komórki będą rozwijać się w takim samym tempie, jak na Ziemi. W dłuższej perspektywie musimy mieć pewność, że leki zadziałają w taki sam sposób - powiedział Dhaval Shah, jeden z naukowców.



Każda chemioterapia jest obarczona skutkami ubocznymi. Nudności, zmęczenie, utrata włosów i zaburzenia funkcji poznawczych często towarzyszom terapii. Naukowcy mają nadzieję, że eksperymenty w warunkach mikrograwitacji pomogą ograniczyć ilość skutków ubocznych, nie wpływając na zmniejszenie skuteczności działania leku.



Eksperyment NASA zostanie zakończony we wrześniu.