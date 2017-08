Nanotechnologia do leczenia wrzodów żołądka

W niedalekiej przyszłości leki mogą być dostarczane bezpośrednio do organu zajętego chorobą za pomocą małych robotów. Stosując mikromotory naukowcy skutecznie wyleczyli bakteryjne zakażenie żołądka u myszy.

Zdjęcie Nanotechnologia to niewątpliwie przyszłość medycyny /©123RF/PICSEL

Zastosowanie nanotechnologii w medycynie nie jest niczym nowym, ale po raz pierwszy wykorzystano ją do przeprowadzenia leczenia in vivo. Mikromotory, które zostały użyte przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego są szerokości połowy ludzkiego włosa i wraz z odpowiednią dawką antybiotyków bez problemów dotarły do żołądka.



Wrzody i choroby żołądkowe są tradycyjnie leczone za pomocą preparatów przyjmowanych doustnie. Może to powodować problemy, ponieważ leki te są często wrażliwe na kwaśne środowisko i mogą zostać zniszczone przez kwas żołądkowy. Aby temu zapobiec, lekarze przepisują inhibitory pompy protonowej, które hamują produkcję kwasu żołądkowego.



Ale inhibitory pompy protonowej wykazują długą listę nieprzyjemnych skutków ubocznych, m.in. bóle głowy, biegunkę i ogólne zmęczenie. W skrajnych przypadkach mogą powodować depresję lub niepokój, a czasem nawet i śmierć.



Wielką zaletą mikromotorów jest fakt, że mogą zneutralizować kwas żołądkowy bez udziału inhibitorów pompy protonowej. Wszystko dzięki ich specyficznej budowie. Mikromotory mają magnezowy rdzeń pokryty warstwą antybiotyków (klarytromycyny) i dodatnio naładowanego polimeru, który pomaga im trzymać się ściany żołądka. Magnez reaguje z kwasem żołądkowym, co pozwala napędzać mikromotory pęcherzykami wodoru. Reakcja ta ma także pozytywny efekt uboczny polegający na zmniejszeniu ilości kwasu żołądkowego. Zmiana jest czasowa, bo pH żołądka powraca do normy w ciągu 24 godzin.



Nadal są to wczesne etapy badań, ale naukowcy już zaczęli planować kolejne, aby zgłębić możliwości nanotechnologii. Być może już wkrótce będzie można w ten sposób leczyć zakażenia żołądkowe.