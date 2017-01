Nanodyski pomogą walczyć z nowotworami

Amerykańscy naukowcy są o krok od opracowania innowacyjnej terapii antynowotworowej. Wszystko dzięki nanodyskom o średnicy 10 nanometrów, które nauczą organizm, jak zwalczać komórki rakowe.

Zdjęcie Lek na raka coraz bliżej /©123RF/PICSEL

Na całym świecie żyje ok. 30 mln osób cierpiących na nowotwory. Nic dziwnego, że dla wielu lekarzy, opracowanie skutecznej terapii antynowotworowej jest priorytetem. Naukowcy z Uniwersytetu w Michigan zaprezentowali metodę, która łączy w sobie dwie popularne w ostatnim czasie techniki - nanotechnologię i immunoterapię.



- Naszym celem jest wyszkolenie układu immunologicznego przy pomocy nanodysków, aby sam organizm mógł zwalczać chorobę w spersonalizowany sposób. Chodzi o to, by nanodyski pobudziły komórki odpornościowe do walki z patogenem, a nie wykonały pracę za nie - powiedział James Moon z Uniwersytetu w Michigan.



Każdy z tych nanodysków jest pełen neoantygenów (zmodyfikowanych antygenów swoistych dla nowotworów), które uczą limfocyty T do rozpoznawania komórek nowotworowych i ich niszczenia. Działają one wspólnie z inhibitorami punktów kontrolnych, które zwiększają reakcję limfocytów T, tworzących tarczę antynowotworową, która zapobiega rozprzestrzenianiu się komórek rakowych po organizmie.



Nanodyski przetestowano już z powodzeniem na myszach, a efekty okazały się obiecujące - guzy zostały całkowicie wyeliminowane w ciągu 10 dni. Możliwe było także wyciszenie identycznych guzów, które pojawiły się 70 dni po pierwotnym wprowadzeniu nanodysków. To oznacza, że układ immunologiczny zapewnia odporność długoterminową na komórki rakowe.



Przed wprowadzeniem leku do powszechnego użytku droga jeszcze daleka - teraz naukowcy zamierzają przeprowadzić kolejne testy, tym razem na większych zwierzętach.