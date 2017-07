Nanocząstki z kurkuminą sposobem na neuroblastomę

Naukowcy odkryli nowy potencjalny sposób leczenie neuroblastomy, najczęstszego rodzaju nowotworów u niemowląt. Wszystko dzięki połączeniu nanocząstek i kurkuminy.

Zdjęcie Składnik curry może okazać się ratunkiem dla najmłodszych pacjentów /© Glowimages

Kurkumina to żółty barwnik występujący w kłączach kurkumy, czyli ostryżu indyjskiego, która jest wykorzystywana jako składnik curry. Najnowsze badania potwierdzają obiecujące działanie kurkuminy - substancja ta niszczy lekooporne komórki neuroblastomy, czyli nerwiaków zarodkowych.



Jeżeli naukowcom uda się opracować leczenie z zastosowaniem kurkuminy, będzie ono mniej toksyczne dla pacjentów, niż tradycyjne alternatywy terapeutyczne, takie jak chemioterapia. Unikanie chemioterapii jest szczególnie ważne w przypadku małych dzieci, a powszechnie wiadomo, że neuroblastoma rozwija się tylko u najmłodszych.



- Neuroblastoma może być oporna na tradycyjną terapię, a średni czas przeżycia może być krótki. Badania wskazują nową metodę leczenia tego nowotworu bez toksyczności agresywnej terapii, która może mieć również późniejsze skutki uboczne dla zdrowia pacjenta - powiedziała dr Tamarah J. Westmoreland z Uniwersytetu na Florydzie.



Wykorzystanie kurkuminy do walki z rakiem nie jest nowym pomysłem, ale trudno zamknąć ją w formie leku ze względu na słabą rozpuszczalność i niestabilność. Nanocząstki mogą to zmienić.



Podczas eksperymentów wykazano, że nanocząstki tlenku ceru wypełnione kurkuminą i powleczone dekstranem powodują "znaczną" śmierć komórek neuroblastomy, przy minimalnym wpływie na zdrowe komórki. Może być to zatem idealne połączenie leku antynowotworowego. Co więcej, nanocząstki były skuteczne także w przypadku komórek najbardziej opornych na konwencjonalne leki, z amplifikacją genu MYCN.



Ponieważ neuroblastoma jest zwykle bardzo trudna do leczenia, jest to obiecujący początek dla stworzenia antynowotworowych nanocząstek. Guzy najczęściej rozwijają się w rdzeniu nadnercza. W samych Stanach Zjednoczonych neuroblastomę diagnozuje się średnio u 700 osób rocznie. Większość chorych nie skończyła 5. roku życia.



Neuroblastoma jest nowotworem nie tylko w znacznym stopniu opornym na leczenie, ale powoduje także ubytki słuchu i inne upośledzenia. Po przeprowadzonym zabiegu często dochodzi do remisji nowotworu.



Pierwsze eksperymenty zostały przeprowadzone na komórkach chorych dzieci. Kolejnym krokiem będzie połączenie nanocząstek z kurkuminą z mikro-RNA, tak, by pokierować lek bezpośrednio do guza.