Nadchodzi koniec polio

Dzięki ogólnoświatowym masowym szczepieniom, polio może zostać wyeliminowane jeszcze przed końcem bieżącego roku.

Zdjęcie Doustne szczepionki przeciwko polio pozwolą całkowicie wyeliminować wirusa /AFP

Walkę z polio od dłuższego czasu prowadzi Fundacja Billa i Melindy Gatesów. Bill Gates na niedawnej konferencji z okazji Światowego Dnia Polio wyjawił, że ma nadzieję, że polio uda się całkowicie pokonać przed końcem 2017 r.



- Jeżeli sprawy ustabilizują się w rejonach działań wojennych, ludzkość zobaczy swój ostatni przypadek polio pod koniec bieżącego roku. Kiedy dorastałem, widziałem rzeczy, których dzisiejszy świat nie doświadcza - dzieci z polio słaniające się na nogach, ledwo oddychające. Przechodzi mnie dreszcz po plecach, gdy pomyślę, że zbliża się dzień, w którym żadne dziecko nie będzie już nawiedzane przez polio - powiedział Bill Gates.



Polio zabiło lub sparaliżowało miliony ludzi na całym świecie, głównie małych dzieci. Ten wysoce zakaźny wirus niszczy układ nerwowy, początkowo dają objawy takie jak wymioty, zmęczenie, sztywność karku czy bóle kończyn. W niektórych przypadkach może dojść do całkowitego paraliżu. Na wirusa zwrócono uwagę na przełomie XX wieku, kiedy doszło do epidemii polio w Europie i Stanach Zjednoczonych. Wtedy leczenie polegało na umieszczaniu pacjentów w specjalnych komorach podciśnieniowych zwanych "żelaznymi płucami", aby ułatwić im oddychanie.



Pierwsza szczepionka przeciwko polio została opracowana w latach 50. ubiegłego wieku przez Jonasa Salka. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustanowiła sobie za cel zwalczanie choroby za pomocą doustnej szczepionki. Od tego czasu Fundacja Billa i Melindy Gatesów wydała na ten cel setki milionów dolarów. Wyniki są fenomenalne.



Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku, polio było obecne w 125 krajach i powodowało paraliż u ok. 350 000 osób rocznie. W tym roku odnotowano zaledwie 12 przypadków choroby - w Afganistanie i Pakistanie. Naukowcy uważają, że szczepionki przeciwko polio ratują życie ponad 13 mln dzieci na świecie.



- Polio wkrótce stanie się historią. W naszych czasach, ludzie nie będą chorować już na malarię. Nikt nie umrze z powodu AIDS. Niewielu będzie cierpieć z powodu gruźlicy. Dzieci będą dobrze odżywione. A śmierć dziecka w krajach rozwijających się będzie taką samą rzadkością, jak śmierć dziecka w bogatych krajach - podsumował Bill Gates.



Ambitne plany, ale patrząc na to, co udało się zrobić z polio - można je uznać za realistyczne.