Mózgi mężczyzn i kobiet nie różnią się między sobą

Powszechnie panuje przekonanie, że mózgi kobiet i mężczyzn różnią się od siebie. W rzeczywistości jest jednak inaczej, co potwierdziły ostatnie badania nad ciałem migdałowatym.

Zdjęcie Mężczyźni mają większe ciało migdałowate od kobiet /©123RF/PICSEL

Ciało migdałowate odgrywa ważną rolę w procesie powstawania emocji, agresji i pobudzenia seksualnego. Dlatego naukowcy mieli podejrzenia, że jeżeli jakakolwiek część ludzkiego mózgu różni się między płciami, to właśnie ta. Tak wydaje się być u szczurów. Kiedy wczesne wyniki badań MRI wykazały, że mężczyźni mają większe ciała migdałowate od kobiet, wystarczyło to wzbudzenia powszechnej sensacji. Prawda okazała się jednak zupełnie inna.



Zespół naukowców z Uniwersytetu Medycznego Rosalind Franklin pod kierownictwem dr Lise Eliot postanowił przyjrzeć się rozszerzonym danym MRI. Analizując 46 różnych publikacji zawierających dane o rozmiarze ciała migdałowatego, dr Eliot znalazła tylko jeden powód, dla którego mężczyźni mają większą tę część mózgu. Jest tak dlatego, że mężczyźni na ogół cechują się większą masą ciała.



Mężczyźni mają większe mózgi, co jest konsekwencją ich większej masy ciała. Tak samo jest z ciałem migdałowatym, które jest o 10 proc. objętościowo większe niż u kobiet.



Dalsze badania wykazały, że prawa cześć ciała migdałowatego jest praktycznie identyczna u mężczyzn i kobiet. Lewa część ciała migdałowatego z kolei jest średnio o 2,5 proc. większa u mężczyzn niż u kobiet, ale różnica ta nie była statystycznie znacząca. Nawet jeżeli tak jest w rzeczywistości, dodatkowe 0,03 cm3 raczej nie jest dowodem na różnice w mózgach kobiet i mężczyzn.



- Nie ma czegoś takiego jak "męski mózg" i "żeński mózg" - różnice między płciami są praktycznie niezauważalne. Strukturalnie mózgi kobiet i mężczyzn wyglądają w ten sam sposób - powiedziała Eliot.



Jedyną różnicą między mózgiem kobiet i mężczyzn jest jego rozmiar, a ten koresponduje z masą ciała. Faktem jest natomiast, że kobiety i mężczyźni w nieco inny sposób wykorzystują te same regiony mózgu.