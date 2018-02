Młoda krew dobrze działa na starzejący się mózg

Odmładzanie starych mózgów za pomocą młodzieńczej krwi brzmi jak pseudonaukowy przepis na "eliksir młodości". Istnieją jednak dowody sugerujące, że taki nietypowy zabieg działa na mózgi starych myszy.

Zdjęcie Młoda krew dobrze działa na mózg /AFP

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco przetestowali innowacyjną technikę na myszach. Okazuje się, że iniekcja młodzieńczej krwi zwiększa poziom enzymu Tet2, który działa korzystnie na mózg.



Po wstrzyknięciu młodzieńczej krwi, podniósł się poziom Tet2 w hipokampie, części mózgu związanej z uczeniem się i pamięcią. Tet2 to enzym należący do grupy regulatorów epigenetycznych, odpowiedzialnych za kontrolę ekspresji genów w procesach regeneracji mózgu. Utrata tego enzymu może być odpowiedzialna za spadek zdolności poznawczych związanych z wiekiem.



- Na początku nie mogłam w to uwierzyć. Przeprowadziłam eksperyment wielokrotnie, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku, ale stało się jasne, że jakaś substancja krążąca we krwi jest w stanie zmienić poziom Tet2 w mózgu - powiedziała Geraldine Gontier, główna autorka badań.



Badania przeprowadzone na myszach z zablokowanym Tet2 w hipokampie wykazały, że gryzonie miały trudności z odnalezieniem drogi w labiryncie. Potwierdzono także, że enzym ten zmniejsza produkcję nowych neuronów.



- To odkrycie jest ekscytujące na wielu poziomach. Podczas całej swojej kariery naukowej, staram się zrozumieć, jak mózg się starzeje. Teraz będziemy w stanie to odwrócić. Odkryliśmy, że jedna cząsteczka - Tet2 - jest w stanie wzmocnić niektóre funkcje poznawcze w mózgu dorosłych myszy - powiedziała Gontier.



Nie jest jasne, w jaki sposób poziom enzymu Tet2 wpływa na poprawę uczenia się i pamięci w mózgu myszy, nie mówiąc już o tym, czy podobną zależność zaobserwujemy także u ludzi. Odkrycie to może doprowadzić do nowych terapii utrzymujących prawidłowe funkcjonowanie mózgu u osób w podeszłym wieku.