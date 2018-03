Mleko dziobaka może być przydatne w walce z antybiotykoopornością.

Zdjęcie Mleko dziobaków wykazuje niezwykłe właściwości /AFP

Dziobak jest jednym z dwóch ssaków, które składają jaja. W 2010 r. australijscy naukowcy odkryli, że mleko tych zwierząt zawiera białka zdolne do walki z superbakteriami. Dopiero teraz zidentyfikowano mechanizm za to odpowiadający.



Dziobaki należą do rzędu stekowców, niewielkiego rzędu ssaków zdolnych zarówno do składania jaj, jak i produkcji mleka. Nie mają gruczołów sutkowych, a mleko gromadzą na brzuchu i karmią młode przez pocenie się.



- Dziobaki są tak dziwnymi zwierzętami, że nie jest dla mnie zaskoczeniem posiadanie przez nie dziwnej biochemii - powiedziała dr Janet Newman z CSIRO.



Okazało się, że w mleku produkowanym przez dziobaki znajdują się białka chroniące młode przed zakażeniem superbakterii. Odkryte białko jest potocznie nazywane Shirley Temple ze względu na specyficzną strukturę pierścieniową. Póki co, nie wiadomo czy nowo odkryte białko będzie można wykorzystać do celów medycznych.



Według raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), rosnąca antybiotykooporność to jeden z najpoważniejszych problemów, przed którymi staje ludzkość. Z powodu nabytej oporności na antybiotyki co roku w Europie umiera nawet 30 000 osób.