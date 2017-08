Metalowy drut w jelitach kobiety. Skąd się tam wziął?

Lekarze z pewnego australijskiego szpitala byly oszołomieni, gdy przyjęli 30-letnią kobietę z silnymi bólami żołądka.

Tętno kobiety było znacznie szybsze niż normalnie, a ściana jamy brzusznej była rozpalona. Ale wyniki badań laboratoryjnych, ultrasonografii, badań wątroby, pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych były prawidłowe. Podobnie jak podstawowe czynności życiowe.



Kobieta nie przechodziła operacji w ostatnim czasie, co wykluczało ewentualność, że chirurg pozostawił w jej ciele obcy przedmiot. Wreszcie tomografia komputerowa przyniosła pierwsze wskazówki, co jest źródłem bólu brzucha. Okazało się, że w jelitach kobiety znajduje się cienki, metalowy drut. Był on tam co najmniej od 10 lat.



Ten obiekt mierzący nieco ponad 6 cm długości to drut dentystyczny pochodzący z aparatu, który kobieta kiedyś nosiła. Jego obecność w jamie brzusznej spowodowała skręt jelit. Kobieta nie pamiętała, żeby ją połknęła ani w całości, ani w części.



- Sprawa jest wyjątkowa, ponieważ zazwyczaj, gdy połyka się coś takiego, to ma się tego świadomość. Co więcej, takie rzeczy zazwyczaj wychodzą znacznie szybciej. Ludzie częściej połykają ości, a nie metalowe przedmioty. I zdają sobie sprawę z tego znacznie szybciej. Wszyscy byliśmy oszołomieni tym przypadkiem - powiedziała dr Talia Shepherd, lekarka prowadząca.



30-latka przeszła operację, a metalowy drut został usunięty z jej jelit.