Leki na łysienie powodują zaburzenia erekcji

Leki przyjmowane przez dłuższy czas przez mężczyzn cierpiących na łysienie mogą prowadzić do trwałych zaburzeń erekcji.

Zdjęcie Leki przeciwko łysieniu mogą być niebezpieczne /©123RF/PICSEL

Mężczyźni wystawieni na dłuższą ekspozycję leków finasteryd lub dutasteryd, są bardziej narażeni na trwałe zaburzenia erekcji (PED) od osób nie przyjmujących tego typu preparatów. Co najgorsze, problemy z potencją mogą utrzymywać się miesiące, a nawet lata od odstawienia wspomnianych leków. Dlatego tak ważne jest ich rozsądne dawkowanie.



Finasteryd jest przepisywany mężczyznom cierpiącym na przerost prostaty lub łysienie androgenowe. Dutasteryd jest z kolei lekiem stosowanym częściej przez tę pierwszą grupę pacjentów. Obie substancje są inhibitorami 5-α-reduktazy, enzymu przekształcającego testosteron w jego aktywniejszą postać: 5-α-dihydrotestosteron (DHT).



Trwałe zaburzenia erekcji to trudność osiągnięcia i utrzymania erekcji, które występuje nawet pomimo zażywania sildenafilu (Viagra) i leków im podobnych.



Do tej pory nie było dowodów, że finasteryd i dutasteryd powodują problemy seksualne u mężczyzn, nawet po odstawieniu wspomnianych leków. Nowe badania pokazują coś innego. Wśród przebadanych 11 909 mężczyzn przyjmujących finasteryd lub dutasteryd, u 167 (1,4 proc.) wystąpiły trwałe zaburzenia erekcji. Utrzymywały się one średnio 1348 dni po odstawieniu leków. Mężczyźni w wieku poniżej 42 lat, którzy zażywali finasteryd lub dutasteryd przez co najmniej 205 dni, byli o 4,9 proc. bardziej narażeni na zachorowanie na PED, niż panowie z krótszym czasem ekspozycji.



- Nasze badania pokazują, że osoby stale zażywające finasteryd lub dutasteryd mogą się nabawić trwałych zaburzeń erekcji, długo po zaprzestaniu przyjmowania leków - powiedział Steven Belknapp ze Szkoły Medycznej Feinberga Uniwersytetu Northwestern.



Odkrycie związku między zaburzeniami erekcji a lekami stosowanymi na łysienie powinno być szczególnie interesujące dla lekarzy i pacjentów rozważających zastosowanie farmakologiczne leczenie łysienia androgenowego.