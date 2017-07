Lekarze usunęli 27 soczewek kontaktowych z oka kobiety

Przygotowując pacjentkę do rutynowej operacji zaćmy, lekarze znaleźli w oku "niebieskie ciało obce".

Zdjęcie 27 soczewek kontaktowych w oku na raz to trochę za dużo /©123RF/PICSEL

To miała być standardowa, jedna z wielu operacji zaćmy przeprowadzanych każdego dnia. Personel medyczny był zaskoczony, gdy znalazł w oku 65-letniej kobiety aż 27 soczewek kontaktowych!



Gdy kobiecie przyjętej do szpitala Solihull, na południowy-wschód od Birmingham podano do oka środek znieczulający, zespół Rupal Morjarii był zaskoczony niecodziennym znaleziskiem. Lekarze wydobyli z oka kobiety 17 sklejonych ze sobą soczewek kontaktowych. Następnie wydobyto nieco mniejszy obiekt składający się z 10 soczewek.



Pacjentka była zszokowana znaleziskiem. Co ciekawe, nie narzekała na żadne podrażnienia gałki ocznej. Po dwóch tygodniach po przeprowadzeniu zabiegu, kobieta przyznała, że jej oczy są znacznie "bardziej komfortowe". Do tej pory była przekonana, że dyskomfort wynika ze starości i zespołu suchego oka.



Kobieta od 35 lat nosiła soczewki kontaktowe. Lekarze przyznają, że kobieta wiedziała jak ich prawidłowo używać i że przed założeniem nowej soczewki należy ściągnąć stara. Zaskakujące, że tak duże nagromadzenie soczewek kontaktowych nie wywołało żadnego zakażenia oka.



Planowana operacja zaćmy została odroczona - aby oko mogło się zregenerować i całkowicie pozbyć nagromadzonych bakterii.