Lek, który upora się z grypą w 24 godziny

Na całym świecie trwają poszukiwania sposobów na skuteczną walkę z wirusem grypy. Najnowszy lek może pokonać mikroba w zaledwie 24 godziny.

Zdjęcie Uniwersalny lek na grypę coraz bliżej /© Glowimages

Obecnie stosowane szczepionki i leki przeciwwirusowe nie chronią wystarczająco dobrze przed sezonowymi epidemiami. Wciąż trwają prace nad uniwersalną szczepionką przeciwko grypie, która chroni niezależnie od sezonowej zmienności wirusa. Japońska firma farmaceutyczna Shionogi opracowała eksperymentalny lek, który potrafi poradzić sobie z wirusem zaledwie w 24 godziny.



Lek o nazwie baloxavir marboxil już wkrótce może być dostępny w Japonii po sukcesie w badaniach klinicznych fazy trzeciej. Jego skuteczność i bezpieczeństwo przetestowano na 1436 japońskich i amerykańskich ochotnikach z grypą. Niestety, cudowny lek na grypę raczej nie zostanie zatwierdzony w USA przed 2019 r.



Jeden z najpowszechniejszych środków przeciwko grypie - oseltamiwir, sprzedawany pod nazwą Tamiflu - potrzebuje do działania około 72 godziny. Pod tym względem nowy lek jest znacznie skuteczniejszy. Baloxavir marboxil znacznie szybciej radzi sobie z wirusem, niż powszechnie dostępne na rynku preparaty.



Baloxavir marboxil działa na innej zasadzie niż oseltamiwir. Hamuje on enzym zwany endonukleazą zależną od kapsydu, który jest niezbędny w procesie produkcji białek wirusowych. Całkowicie blokując ekspresję genów wirusowych, baloxavir marboxil nie tylko zapobiega rozprzestrzenianiu się replikowanych cząstek wirusa, ale także radzi sobie ze zdolnościami wirusa do przedostawania się do naszych komórek i wywoływania innych objawów.



Baloxavir marboxil jest skierowany do leczenia wirusa grypy A i B.