Krowy skrywają lek na wirusa HIV?

​Krowy mogą okazać się nieoczekiwanym sprzymierzeńcem w walce z HIV. Naukowcy stwierdzili, że zwierzęta te wykazują "szaloną" zdolność do szybkiego wytwarzania przeciwciał skierowanych przeciwko wirusowi. Dzięki niej już wkrótce może powstać skuteczna szczepionka zwalczająca wirusa HIV.

Zdjęcie Czy krowy pomogą nam w walce z HIV? /AFP

Naukowcy z National Institutes of Health (NIH) wykazali, że bydło zakażone antygenami HIV rozpoczęło wytwarzanie przeciwciał znanych jako bNab, które łączą się z antygenami powierzchniowymi obecnymi na wirusie. Po zaledwie 42 dniach uczeni stwierdzili, że przeciwciała pomogły zneutralizować 20 proc. badanych szczepów HIV, a w ciągu 381 dni ich skuteczność wzrosła do 96 proc.



- Reakcja układu odpornościowego krów powaliła nas na kolana. To było szalone. U ludzi system immunologiczny wytwarza tego typu przeciwciała w ciągu 3-5 lat. Kto by pomyślał, że krowy będą miały tak duży wpływ na walkę z HIV? - powiedział odpowiedzialny za badania dr Devin Soklt.



Bydło nie zaraża się naturalnie HIV, ponieważ wirus ewoluował od naczelnych, by atakować specyficzne ludzkie komórki. Naukowcy byli zainteresowani tym, jak ich ciała mogą reagować na wirusa, ponieważ układ odpornościowy krów ma niepowtarzalne cechy, które mogą wytwarzać silne przeciwciała w odpowiedzi na zakażenie.



Szybka odpowiedź immunologiczna na wirusa HIV jest najprawdopodobniej konsekwencją faktu posiadania przez krowy układu trawiennego wypełnionego bakteriami, który działa jak akcelerator. Produkcja przeciwciał bNab u ludzi trwa lata, u krów zaledwie kilka tygodni.



Mimo iż odkrycie jest niezwykle ważne, naukowcy studzą hurraoptymizm. Przeciwciała wytworzone przez krowy nie mogą zostać bezpośrednio użyte w zwalczaniu HIV u ludzi.