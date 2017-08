Kolejny pasożytniczy bliźniak w Indiach

W Indiach urodziło się dziecko zrośnięte ze swoim nie w pełni wykształconym pasożytniczym bliźniakiem.

Zdjęcie Pasożytniczy bliźniak może rozwijać się także u dorosłych ludzi, pozostając niezauważonym przez dziesięciolecia Fot. SWNS.com /materiały prasowe Medycyna Doświadczenia poza ciałem zaczynają się w uszach

19-letnia kobieta z Mumbry urodziła "bliźniaki". Szybko okazało się, że jeden z nich był nie w pełni rozwiniętym płodem, medyczną anomalią połączoną z ciałem zdrowego dziecka. Lekarze odkryli, że pasożytniczy bliźniak ma połowę w pełni uformowanego ciała, z nogami, jednym ramieniem i mózgiem ukrytym za żołądkiem noworodka. Bliźniak nie miał wykształconej czaszki.



Pasożytniczy bliźniak miał 7 cm długości, więc lekarze niemal natychmiast zdecydowali się na operację rozdzielenia. Ta udała się w pełni i w żaden sposób nie odbiła negatywnie na zdrowiu drugiego chłopca.



Stan znany jako "fetus in fetu" to rzadka przypadłość, która ma miejsce w czasie ciąży bliźniaczej. Pojawia się ona wtedy, gdy jeden z płodów jest dominujący i wchłania drugi w trakcie rozwoju zarodkowego. Niektórzy lekarze potocznie mówią, że niemowlę rodzi się wtedy "w ciąży" z drugim płodem. Przechwycony płód żyje przez jakiś czas i odżywa się substancjami dostarczanymi przez krew drugiego z bliźniaków. Po jakimś czasie anormalnego wzrostu obumiera. Pasożytniczego bliźniaka najczęściej znajduje się w brzuchu gospodarza, choć medycyna zna przypadki, gdy odnaleziono go w czaszce lub między nogami.



Pasożytniczy bliźniak może rozwijać się także u dorosłych ludzi, pozostając niezauważonym przez dziesięciolecia. Do tej pory na świecie zarejestrowano tylko 200 przypadków takiego schorzenia.