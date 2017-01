Już wkrótce w Polsce powstanie innowacyjna klinika leczenia nowotworów

Już wkrótce w Polsce powstanie Europejskie Centrum Immunoterapii Nowotworów (ECIN), który zwiększy dostępność zaawansowanych terapii w naszym kraju.

Zdjęcie Innowacyjne terapie antynowotworowe wkrótce będą dostępne w Polsce /©123RF/PICSEL

Zdaniem ekspertów potencjał polskiej medycyny nie jest w pełni wykorzystywany. W ostatnich latach liczba badań klinicznych w naszym kraju wynosiła 10,4 na 1 mln mieszkańców. To dwukrotnie mniej niż np. w Czechach, czy na Węgrzech. Co więcej, według najnowszego raportu Komisji Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Polsce na 1000 mieszkańców przypada zaledwie 2,3 lekarza - najmniej w UE. Taki stan rzeczy może wkrótce ulec zmianie. W Polsce trwają obecnie prace nad powstaniem Europejskiego Centrum Immunoterapii Nowotworów. Ośrodek pozwoli na zwiększenie liczby realizowanych w kraju badań, a także zapewni nawet 1000 miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego.



Terapie opracowywane w Polsce przez firmę Helix Immuno-Oncology, już wkrótce mogą umożliwić przełom w leczeniu nowotworów litych. Technologia Tumour Defence Breaker (TDB) ma szansę obudzić prawdziwy potencjał drzemiący w immunoterapii nowotworów i zapewnić skuteczność wyleczenia na poziomie 90 proc. Europejskie Centrum Immunoterapii Nowotworów będzie pierwszym na świecie ośrodkiem, wykorzystującym połączenie technologii TDB i Solid Cancer CAR-T, również rozwijanej przez Helix. Ośrodek nie tylko pozwoli na efektywne wykorzystanie osiągnięć polskiej medycyny, ale także rozwój nauk medycznych.



- Europejskie Centrum Immunoterapii Nowotworów to miejsce, w którym docelowo planujemy leczyć ok. 5000 pacjentów rocznie, z możliwością późniejszego rozszerzenia o kolejne 10 000 osób. Wielką radością napawa fakt, że dzięki technologii Tumour Defence Breaker już w perspektywie kilku lat będziemy mogli skutecznie walczyć z nowotworami. Cieszy nas również, że wspomniany przełom na skalę międzynarodową nastąpi właśnie w naszym kraju. Wierzymy, że dzięki ECIN, Polska stanie się światowym centrum immunoterapii i zwiększy swoją atrakcyjność dla inwestorów - powiedział dr Paweł Wiśniewski, Prezes Zarządu Helix Immuno-Oncology.

Prace badawcze nad technologią TDB prowadzone są już od 10 lat w Kanadzie przez firmę biotechnologiczną Helix Biopharma. W ostatnich 12 miesiącach znaczna część oryginalnej technologii została przetransferowana do, działającej w Polsce, spółki Helix Immuno-Oncology. To właśnie te dwie firmy, jako jedyne na świecie, posiadają wyłączne prawa do TDB.



Europejskie Centrum Immunoterapii Nowotworów powstanie w dwóch fazach. Pierwsza z nich zakłada modernizację istniejącej infrastruktury 5-ciu szpitali rozmieszczonych w całej Polsce. Staną się one tzw. klinikami satelitarnymi. Pozwoli to na wykorzystanie istniejącej już infrastruktury szpitali, nierzadko wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę medyczną. W fazie drugiej, mającej zakończyć się w IV kwartale 2020 r., powstanie nowoczesny szpital centralny, dedykowany immunoterapiom nowotworów.

Partnerami projektu są: Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Instytut Hematologii i Transplantologii w Warszawie, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Moffitt Cancer Center and Research Institute (Floryda, USA) oraz Alberta Cell Therapy Manufacturing (Edmonton, Kanada).