Już wiadomo, jak chronić rudowłosych przed rakiem

Osoby z rudymi włosami są bardziej narażone na wystąpienie raka skóry, zwłaszcza czerniaka. Teraz naukowcy opracowali sposób, w jaki można je chronić przed chorobą.

Zdjęcie Osoby rudowłose są bardziej narażone na wystąpienie czerniaka /© Glowimages

Osoby rudowłose mają unikalne warianty białka zwanego receptorem melanokortyny 1 (MC1R), które odgrywa ważną rolę w pigmentacji. Sposób działania MC1R wpływa na proces zwany palmitylacją. Polega on na dołączeniu do cząsteczki białka reszty kwasu palmitynowego, poprzez resztę aminokwasową cysteiny.



Okazuje się, że zwiększenie intensywności palmitylacji zmniejsza ryzyko wystąpienia czerniaka. Mimo iż w badaniach opisanych w "Nature" naukowcy wykorzystali myszy, a nie ludzi, jest to ekscytujące osiągnięcie w kontekście zastosowania w medycynie.



- Do tej pory nasze zrozumienie biologii molekularnej melanomagenezy (rozwijającego się czerniaka) nie zawiera wyjaśnień, jak promieniowanie UV wpływa na MC1R, dlaczego osoby rudowłose są bardziej podatne na czerniaka i czy można wykorzystać to w przyszłych terapiach - powiedział dr Rutao Cui.



Stosując konkretną cząsteczkę, naukowcy z Uniwersytetu Bostońskiego zwiększyli u myszy proces palmitylacji. Następnie wystawiono te zwierzęta na działanie promieniowania UV. To niezwykłe, ale intensywniejsza palmitylacja zapobiegła rozwojowi czerniaka.



Osoby rudowłose stanowią 2-3 proc. globalnej populacji i cierpią z powodu nieproporcjonalnej liczby zachorowań na raka skóry. Nowe odkrycie dostarcza alternatywną metodę ochrony przed promieniowaniem UV, zwłaszcza, gdy nie jesteśmy w stanie go unikać.