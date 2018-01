Jeden papieros wystarczy, by stać się palaczem

Co najmniej dwie trzecie osób, które zapaliły jednego papierosa stają się regularnymi palaczami, chociaż tymczasowo.

Zdjęcie Od jednego papierosa wszystko się zaczyna... /© Glowimages

Dane z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii wykazały, że 68,9 proc. osób, które zapaliły okazjonalnie kilka papierosów, stały się regularnymi palaczami. Autorzy badań ostrzegają, że od papierosów można uzależnić się już po jednym doświadczeniu.



Metaanaliza opublikowana w "Nicotine & Tobacco Research" opiera się na ankietach przeprowadzonych wśród 215 000 respondentów w latach 2000-2016. Główny badacz - prof. Peter Hajek z Uniwersytetu Królowej Marii w Londynie - ujawnił, że to pierwsze tak duże badanie wiążące wypalanie papierosów z ryzykiem stania się regularnym palaczem.



- Odkryliśmy, że współczynnik konwersji od pierwszego palacza do regularnego palacza jest zaskakująco wysoki, co pomaga potwierdzić, jak ważne jest zapobieganie palenia papierosów u młodych ludzi. W Wielkiej Brytanii obserwuje się dramatyczny spadek palenia i wynika to z ostatnich ustaleń, że tylko 19 proc. osób w wieku 11-15 lat kiedykolwiek próbowało palić. To dobra wiadomość - jesteśmy na właściwej drodze - powiedział prof. Hajek.



Według WHO do 2025 r. na całym świecie będzie 1,6 mld palaczy. Wypalają oni ponad 5 mld papierosów dziennie, co sprawia, że globalna branża tytoniowa jest warta blisko 800 mld dol.