Japońskie jajka, których jedzenie może zapobiec nowotworom

Japońscy naukowcy zmodyfikowali genetycznie kury, aby składane przez nie jaja zawierały zwiazek o właściwościach przeciwnowotworowych - interferon beta.

Interferon beta jest wytwarzany przez komórki ssaków (beta-1a) i zmodyfikowane bakterie E.coli (beta-1b). Substancja ta jest stosowana w leczeniu stwardnienia rozsianego - choroby autoimmunologicznej powodującej demielinizację neuronów, oligodendrocytów i mikrogleju, co powoduje niemożność prawidłowego przekazywania impulsów nerwowych. Wstrzyknięcie interferono beta pacjentom z nawracającym stwardnieniem rozsianym, zmniejsza częstość nawrotów choroby nawet o 30 proc.



Mimo iż nie ma na to twardych dowodów, wiele wskazuje, że terapia z użyciem interferonu beta może być skuteczna w walce z proliferacją komórek nowotworowych. Białko ma szerokie zastosowania farmaceutyczne, ale wciąż jest produktem deficytowym, sprzedawanym po wysokich cenach.



Obecnie w Japonii za kilka mikrogramów interferonu beta trzeba zapłacić nawet 888 dol. Naukowcy z National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), największej japońskiej publicznej organizacji badawczej, wymyślili nowatorski sposób opracowywania interferonu beta.



Naukowcy wprowadzili geny produkujące interferon do komórek będących prekursorami plemników kurczaka. Po wykształceniu potomstwa z takiego nasienia, stwierdzono, że składane przez nie jaja zawierają interferon beta. Ponieważ kury składają jaja niemal codziennie, możliwe jest obniżenie kosztów leku nawet o 50 proc.



Badania nie zostały jeszcze zrecenzowane, a sami naukowcy nie wydali oficjalnego oświadczenia. Jeżeli odkrycie zostanie potwierdzone, życie osób cierpiących na stwardnienie rozsiane może stać się nieco łatwiejsze.