Innowacyjny test krwi oceni ryzyko przedwczesnego porodu

Już wkrótce prosty test krwi pozwoli przewidzieć, czy dziecko noszone podczas ciąży urodzi się przedwcześnie.

Zdjęcie Ten test krwi oceni ryzyko przedwczesnego porodu /123RF/PICSEL

Każdego roku na świecie rodzi się 15 mln wcześniaków (przed 37. tygodniem ciąży). Wiążą się one z milionem zgonów rocznie, co jest główną przyczyną śmierci wśród dzieci poniżej 5. roku życia.



Innowacyjny test mierzy aktywność RNA pochodzącego od płodu, łożyska i matki, które są obecne w krwioobiegu. Pierwsze badania wykazały, że test był dokładny w 45 proc. przypadków w celu ustalenia daty porodu. Dokładność USG szacuje się na 48 proc. Co więcej, test krwi można wykorzystać do ustalenia możliwości wystąpienia przedwczesnego porodu do dwóch miesięcy przed planowanym terminem.



- Jestem naprawdę podekscytowany potencjałem testu. Jeżeli możemy użyć krwi matki, to oznacza, że test może być dostępny dla każdego - powiedziała Mira Moufarrej, jedna z autorek testu.



Mimo obiecujących badań, jest jeszcze za wcześnie, by rozważać zastosowanie kliniczne innowacyjnego testu. Konieczne jest powtórzenie badań z udziałem większej liczby kobiet, gdyż w pierwszej serii wzięło udział jedynie 38 pacjentek.