Innowacyjny sposób przechowywania wątroby do przeszczepu

Utrzymywanie wątroby przeznaczonej do przeszczepu "przy życiu" za pomocą specjalnej maszyny zwiększa szanse na udaną operację.

Zdjęcie Innowacyjna maszyna perfuzyjna podtrzymuje wątrobę do przeszczepu "przy życiu" /fot. David Nasralla /materiały prasowe

Zazwyczaj wątroby przeznaczone do przeszczepu są przed operacją przetrzymywane w lodzie, ale wiele z nich ulega uszkodzeniu i nie nadaje się do użycia. Wkrótce może się to zmienić. Wszystko dzięki umieszczeniu organów w maszynie perfuzyjnej, która zaopatruje je w krew, składniki odżywcze i leki. W ten sposób wątroba zostaje sztucznie "podtrzymana przy życiu".



Najnowsze badania wykazały, że takie wątroby są w lepszym stanie niż narządy przechowywane w lodzie. Może to znacznie zmniejszyć liczbę osób umierających w oczekiwaniu na nową wątrobę i potencjalnie zmienić sposób przeprowadzania przeszczepów narządów.



W randomizowanym badaniu kontrolnym przeanalizowano 222 przeszczepów wątroby z siedmiu europejskich ośrodków. Porównano przeszczepy narządów przechowywanych w pojemnikach z lodem oraz tych, które przy "życiu" utrzymywała maszyna perfuzyjna. Okazuje się, że w tej drugiej grupie było o 50 proc. mniej uszkodzeń tkanek, co jest kluczowym wskaźnikiem prawdopodobieństwa przeżycia narządu, jak również samego pacjenta po operacji.



Twórcy innowacyjnej metody przechowywania wątroby do przeszczepu przekonują, że obecnie około 1/3 pobranych narządów nie nadaje się do wprowadzenia do ciała pacjenta. Co piąta osoba umiera podczas oczekiwania na przeszczep wątroby.