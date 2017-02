Innowacyjny lek na rzadką odmianę gruźlicy

​Gruźlica jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób na świecie. Istnieją leki, które dobrze radzą sobie z chorobą, ale stopniowo tracą one skuteczność wraz ze wzrostem antybiotykooporności. Teraz naukowcom udało się z powodzeniem wyleczyć osoby zakażone rzadkim, ale poważnym szczepem bakterii - lekooporną gruźlicą (XDR TB).

Zdjęcie Wywołujące gruźlicę bakterie Mycobacterium tuberculosis pod mikroskopem /©123RF/PICSEL

Obecnie leczenie XDR TB może potrwać nawet 2,5 lata i wymaga użycia linii leków przeciwgruźliczych, które nie tylko są dużo droższe od standardowych, ale wywołują także nieprzyjemne skutki uboczne. Stosując terapię skojarzoną zwierającą trzy antybiotyki, można wyleczyć XDR TB w ciągu zaledwie 6 miesięcy. Leczenie znane jako Nix-TB łączy bedakilinę, pretomanid i linezolid. Dwa pierwsze leki to leki przeciwgruźlicze, a trzeci jest stosowany w leczeniu zakażeń skóry i płuc.



Badania przeprowadzone na małej grupie ludzi, u których zdiagnozowano XDR TB, a połowa miała również HIV. Po 6 miesiącach leczenia, nie wykryto bakterii gruźliczych w organizmie. 20 pacjentów mogło zrezygnować z przyjmowania leków po tym okresie, a tylko u jednego z nich nastąpił nawrót choroby. To niezwykłe wyniki w walce z bakteriami, które były do tej pory uważane za trudne do pokonania.



Na Konferencji o Retrowirusach i Infekcjach Oportunistycznych w Seattle przedstawiono także dwie nowe metody leczenia, które mogą wyleczyć wszystkie postacie gruźlicy. Pierwsza - BPaMZ - skraca czas potrzebny do wyleczenia typowej gruźlicy z 6 do 4 miesięcy, a druga - BPaL - wpływa na przeżywalność bakterii wywołujących XDR TB. Pierwszy lek może wyleczyć 99 proc. pacjentów zakażonych standardową gruźlicą, a drugi może być przeznaczony dla pozostałego 1 proc. osób, które cierpią na lekooporną postać choroby.



Chociaż wszystkie wymienione terapie są na wczesnym etapie badań, istnieje szansa, że kiedyś uda nam się rozprawić z gruźlicą raz na zawsze.