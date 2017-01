Innowacyjny lek na niewydolność serca

Cimaglermin to eksperymentalny lek, który może pomóc przywrócić prawidłowe działanie serca po niewydolności tego organu.

Zdjęcie Niewydolność serca może doprowadzić do śmierci /©123RF/PICSEL

Niewydolność serca charakteryzująca się utratą jego funkcji jest jedną z wiodących przyczyn zgonów na świecie. Większość pacjentów cierpiących na to schorzenie, zwłaszcza osoby z ciężką niewydolnością skurczową lewej komory, praktycznie nie reagują na żadne dostępne leki. Nadzieją na zmianę stanu rzeczy daje cimaglermin.



Naukowcy przebadali bezpieczeństwo i skuteczność pojedynczej infuzji cimaglerminu, który działa jak czynnik wzrostu dla serca, pomagając na jego strukturalną i metaboliczną samonaprawę. W badaniu wzięło udział 40 pacjentów z niewydolnością serca, którzy zażywali inne leki przez okres co najmniej trzech miesięcy przed rozpoczęciem badań. W porównaniu do osób, które otrzymywały placebo, u pacjentów leczonych cimaglerminem zaobserwowano wzrost frakcji wyrzutowej lewej komory, czyli lepsze pompowanie krwi. Taki efekt utrzymywał się przez 90 dni od momentu podania leku, a maksymalną wydajność zaobserwowano 28. dnia eksperymentu.



- Te wyniki potwierdzają konieczność dalszych badań klinicznych leku cimaglermin, w tym dalszych badań bezpieczeństwa i efektywność poprawy funkcjonowania serca. Podobnie jak w przypadku wszelkich leków eksperymentalnych, niezbędne są dodatkowe badania, by ustalić czy stosunek ryzyka i korzyści cimaglerminu jest warty zaakceptowania - powiedział Daniel J. Lenihan z Uniwersytetu Vanderbilt, główny autor badań.



Najczęstszymi działaniami niepożądanymi cimaglerminu były nudności i bóle głowy. Jeden z pacjentów otrzymujących najwyższą planowaną dawkę leku doznał uszkodzenia wątroby. To potwierdza, że przed wprowadzeniem cimaglerminu do aptek jeszcze daleka droga.