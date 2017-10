Innowacyjny klej, który zasklepi ranę w sekundy

Naukowcy opracowali innowacyjny superklej, który jest w stanie uszczelnić ranę w ciągu kilku sekund. W niedalekiej przyszłości może okazać się on przydatny na polu bitwy, a także podczas wycieczki w góry.

Zdjęcie Czy taki preparat wkrótce będzie scalał nasze rany? /rys. Uniwersytet w Sydney /materiały prasowe

Innowacyjny klej pochodzi z pozyskanego w naturalny sposób białka zwanego tropoelastyną. Naukowcy przetestowali wariant białka zwany metakrylowaną tropoelastyną (MeTro), a wyniki opublikowali w "Science Translational Medicine".



Klej może zostać nałożony bezpośrednio na ranę, gdzie szczelnie wypełnia wszystkie zakamarki. Po zastosowaniu promieni UV żel zastyga, w pełni zabezpieczając ranę w ciągu 60 sekund.



- Można wprowadzić żel do rany, poświecić na niego światłem, a kwestią sekund jest uszczelnienie całości. Ta technika może zrewolucjonizować medycynę - powiedział prof. Anthony Weiss z Uniwersytetu w Sydney.



Dzisiaj głębokie cięcia i rany są zazwyczaj scalane przy pomocy szwów lub drutów, które mogą być czasochłonne i mają swoje ograniczenia, zwłaszcza w częściach ciała takich jak płuca i tętnice. Szybkość działania MeTro może być kluczowa w sytuacjach kryzysowych, np. w strefie działań wojennych lub podczas wypadków samochodowych.



MeTro może zostać zaprogramowany na tak długo, jak będzie potrzeba. Ma enzym, który może być modyfikowany, aby klej był trwały od kilku godzin do kilku miesięcy. Preparat może być stosowany także na różnego rodzaju rany.



Do tej pory MeTro nie został jeszcze przetestowany na ludziach, ale z powodzeniem uszczelnił rany w płucach i tętnicach szczurów oraz świń. Naukowcy są gotowi, by zrobić kolejny krok w stronę wprowadzania MeTro do powszechnego użytku.