Innowacyjna szczepionka na alergie pokarmowe

Amerykańscy naukowcy są coraz bliżej opracowania wziewnej szczepionki, która zapobiega niebezpiecznym alergiom.

Zdjęcie Nadchodzi koniec alergii pokarmowych? /© Glowimages

Zespół uczonych z Uniwersytetu w Michigan opracował wziewną szczepionkę chroniącą przed alergiami pokarmowymi. Taki preparat jest szczególnie potrzebny, gdyż zaledwie 1/4 orzecha może wywołać szok anafilaktyczny grożący śmiercią osoby uczulonej. Pierwsze testy zostały już przeprowadzone na myszach, choć jest jeszcze za wcześnie, by wyniki przekładać na ludzi.



- Zmieniamy sposób, w jaki komórki odpornościowe reagują na kontakt z alergenami. Co ważne, możemy zrobić to po określeniu alergii, co może doprowadzić do rozwoju skutecznych terapii u ludzi - powiedziała Jessica O'Konek, główna autorka badań.



Objawy reakcji alergicznej na pokarm - świąd, wysypka i zwężenie dróg oddechowych - są indukowane działaniem przeciwciał należących do klasy immunoglobulin klasy E (IgE). Obecnie stosowanie terapie zapobiegające reakcjom alergicznym za pośrednictwem IgE opierają się na ciągłym wystawianiu układu immunologicznego na działanie alergenu, do momentu, aż reakcja sama nie ustąpi. Niestety, metoda ta nigdy całkowicie nie pozbawi pacjenta alergii.



Wydaje się, że osoby z alergiami mają także nadaktywny system odpornościowy TH2, w którym to białe krwinki wydzielają cząsteczki prozapalne aktywujące szlak IgE. Powoduje to także tłumienie przeciwdziałających szlaków TH1 i TH17. W 2014 r. naukowcy udowodnili, że czynnik wzmacniający układ odpornościowy znany jako NE może zwiększać odpowiedź TH1 i Th17 u myszy. Teraz stworzono wziewną szczepionkę zawierającą NE, która była podawana myszom cierpiącym na alergię na orzeszki ziemne. Preparat podawano gryzoniom raz w miesiącu przez 3 miesiące.



Dwa tygodnie po ostatniej immunizacji, myszy wykazywały znacząco niższe zewnętrzne objawy reakcji alergicznych podczas kontaktu z orzeszkami ziemnymi. Testy laboratoryjne wykazały, że produkcja IgE była na znacznie niższym poziomie.



Efekt ochronny utrzymywał się przez 2 tygodnie. Trwają obecnie badania nad skutecznością szczepionki w długim okresie.