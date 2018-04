Innowacyjna antykoncepcja dla kobiet i mężczyzn

Naukowcy stworzyli innowacyjny środek antykoncepcyjny, który nie zaburza równowagi hormonalnej ani nie powoduje nieprzyjemnych skutków ubocznych. Co najważniejsze - mogą go stosować zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Zdjęcie Nadchodzi przełom w dziedzinie antykoncepcji dla mężcyzn /© Glowimages

Obecnie istnieją tylko dwie formy antykoncepcji dla mężczyzn - prezerwatywy lub wazektomia. Znacznie szersze pole manewru mają kobiety. W ostatnich latach naukowcy intensywnie pracowali nad wyprostowaniem tych nierówności i stworzeniem większej liczby środków antykoncepcyjnych skierowanych do mężczyzn, np. żel o działaniu hormonalnym czy specjalną pigułkę wpływającą na aktywność plemników.



Najbardziej ekscytujący jest najnowszy produkt, który nie wpływa na równowagę hormonalną. Zamiast tego, po prostu unieruchamia plemniki. Brak możliwości ruchu oznacza brak możliwości zapłodnienia.



- Mówiąc najprościej, nasz preparat wyłącza zdolność plemników do poruszania się, znacznie ograniczając możliwości zapłodnienia. Ten preparat jest idealnym kandydatem do niehormonalnej antykoncepcji u mężczyzn - powiedział Michael O'Rand, jeden z autorów badania.



Zmiany hormonalne są przyczyną wielu niekorzystnych skutków ubocznych powodowanych przez klasyczne substancje antykoncepcyjne, więc nowy preparat stanowi dla nich realną alternatywę. Do tej pory przetestowano go jedynie na małpach, ale z obiecującymi wynikami.



Naukowcy z Uniwersytetu w Północnej Karolinie wstrzyknęli makakom związek o nazwie EP055, który wiąże się z białkami nasienia, zmniejszając zdolność plemników do poruszania się. Odkryto, że plemniki małp były znacznie mniej ruchliwe około 30 godzin po wstrzyknięciu preparatu. Co ważniejsze, nie zaobserwowano u nich żadnych skutków ubocznych.



18 dni później, ruchliwość małpich plemników wróciła do normy, co sugeruje, że działanie EP055 jest całkowicie odwracalne. Nie wiadomo, kiedy możemy spodziewać się testów klinicznych z udziałem ludzi.