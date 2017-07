Inhibitory pompy protonowej mogą zwiększyć ryzyko śmierci

Najnowsze badania wskazują, że długotrwałe zażywanie inhibitorów pompy protonowej może zwiększać ryzyko przedwczesnego zgonu. Wcześniej potwierdzono, że preparaty tego typu mogą negatywnie wpływać na nerki i wywoływać demencję.

Zdjęcie Inhibitory pompy protonowej mogą być szkodliwe /© Glowimages

Inhibitory pompy protonowej (IPP) są powszechnie stosowane do leczenia poważnych schorzeń układu pokarmowego, takich jak krwawienie z górnych odcinków przewodu pokarmowego, refluks żołądkowo-przełykowy czy rak przełyku. Niektóre z IPP są sprzedawane do leczenia niestrawności (np. omeprazol).



Naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego przeanalizowali dane medyczne pochodzące od 275 000 osób przyjmujących IPP i 75 000 pacjentów, którzy stosowali inne leki zmniejszające ilość kwasu żołądkowego zwane blokerami H2. Osoby zażywające IPP były o 25 proc. bardziej narażone na zgon w porównaniu do tych, które zażywały blokery H2. Badania objęły osoby, które zaczęły przyjmować IPP od października 2006 r. do września 2008 r.



- Niezależnie od tego, jak potraktujemy dane z tego dużego zbioru, zauważyliśmy to samo: istnieje zwiększone ryzyko zgonu wśród osób zażywających IPP. Ludziom wydaje się, że IPP są bardzo bezpieczne, ponieważ są łatwo dostępne. Istnieją jednak realne zagrożenia dla osób zażywających te leki, zwłaszcza przez dłuższy czas - powiedział Ziyad Al-Aly, główny autor badań.



Wyniki badań budzą kontrowersje. Krajowa Służba Zdrowia (NHS) w Wielkiej Brytanii zauważyła pewne ograniczenia. Niezbędne są dalsze analizy, które jednoznacznie potwierdzą, czy IPP są bezpieczne, czy też nie.



Ważne, by osoby, które powinny zażywać IPP, nie przestały tego robić, ponieważ "ryzyko odstawienia może być znacznie wyższe niż jakiekolwiek skutki uboczne wywoływane przez leki". Potwierdza to nawet Al-Aly.



- IPP ratują życie. Gdybym potrzebował tych leków, bez zastanowienia bym je wziął. Ale jeżeli ich nie potrzebuję, nie będę ich brał. Chciałbym, aby mój lekarz uważnie mnie obserwował i odstawił IPP w momencie, gdy nie będą one już mi potrzebne - podsumował Al-Aly.



Warto zaznaczyć, że popularne także w naszym kraju preparaty pokroju Rennie czy Gaviscon nie zawierają inhibitorów pompy protonowej.