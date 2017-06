Implanty piersi utrudniają badania EKG

Implanty piersi mogą utrudniać przeprowadzanie testów wykrywających ewentualny atak serca.

Zdjęcie Implanty piersi wpływają na badanie EKG? /© Glowimages

Dr Sok-Sithikum Bun przeprowadził eksperyment na niewielkiej, 48-osobowej grupie kobiet, które poddano badaniu EKG w celu zmierzenia aktywności elektrycznej serca. Wyniki nie były miarodajne, bo wpływały na nie implanty piersi. Jak to możliwe?



- Nie chcemy straszyć pacjentek, ale może być rozsądne przeprowadzenie badania EKG przed operacją powiększenia piersi. Można je przechowywać w aktach i wykorzystać do porównania, jeżeli pacjentka potrzebuje kolejnego badania - powiedział dr Bun.



Badanie EKG jest używane przez lekarzy do zdiagnozowania przyczyny bólu w klatce piersiowej. Na ramionach, nogach i klatce piersiowej umieszcza się małe elektrody, które połączone są przewodami z elektrokardiografem, który pobiera i zapisuje sygnały elektryczne pochodzące z serca.



Kobiety, które wzięły udział w eksperymencie miały 30-40 lat. Nie występowały u nich problemy z sercem. 28 kobiet miało implanty, a 20 nie. Przeprowadzono badanie i porównano wiarygodność wyników. Były one interpretowane przez dwóch niezależnych ekspertów, którzy nie wiedzieli, które wyniki pochodziły od kobiet z implantami, a które od kobiet z naturalnymi piersiami.



Ponad 1/3 skanów z grupy pochodzącej od kobiet z implantami została zinterpretowana przez ekspertów jako "nieprawidłowa".



- Myślimy, że nieprawidłowe zapisy EKG były fałszywymi odczytami z powodu implantów. Mamy dwie hipotezy. Może materiał, z którego wykonano implant działał jak bariera dla sygnałów elektrycznych pochodzących z serca. A może elektrody układały się nieco inaczej z powodu obecnych implantów - powiedział Bun.



Lekarze mogą błędnie stwierdzić, że pacjentki z implantami piersi mają objawy choroby wieńcowej, jeżeli uwierzą w fałszywe wyniki EKG. Póki co, nie wiadomo, czy rozmiar implantów ma znaczenie.