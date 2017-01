Immunoterapia skuteczna w leczeniu nowotworów mózgu

Immunoterapia, która jest skuteczna w zwalczaniu nowotworów skóry i krwi, może być także przydatna do leczenia raka mózgu.

Zdjęcie Immunoterapia jest skuteczna także w walce w nowotworami mózgu /©123RF/PICSEL

Immunoterapia zyskuje ostatnio coraz więcej zwolenników. To pionierska forma terapii antynowotworowej, która do niszczenia guzów nowotworowych nie wykorzystuje promieniowania czy silnych leków, a naturalne mechanizmy obronne organizmu. Liczne badania wykazały, że zastosowanie immunoterapii, znacznie wydłuża życie osobom cierpiącym z powodu nowotworów skóry i krwi. TIME donosi, że najnowsze eksperymenty potwierdzają skuteczność immunoterapii w leczeniu guzów mózgu.



Pewien 50-letni pacjent z zaawansowaną postacią glejaka (agresywnego nowotworu mózgu) bezskutecznie poddawał się różnym terapiom, od chirurgii, przez radioterapię po konwencjonalną chemioterapię. Dochodziło do ciągłych remisji nowotworu, który ponadto dawał przerzuty na inne części ciała. Zespół uczonych z Beckman Research Institute postanowił spróbować na pacjencie nowej formy leczenia - immunoterapii.



W artykule opublikowanym w "New England Journal of Medicine", naukowcy opisują, w jaki sposób dokonali ekstrakcji komórek układu odpornościowego pacjenta (głównie limfocyty T), zmodyfikowali je, a następnie wszczepili w miejsce zajęte przez nowotwór.



Jednorazowa immunoterapia nie przyniosła zamierzonego rezultatu, więc ją powtórzono. Guz w końcu zaczął się kurczyć, a pół roku później zniknął całkowicie. Bez immunoterapii, 50-latek umarłby w ciągu kilku tygodni. Nawrotu choroby nowotworowej nie zaobserwowano u niego natomiast przez kolejne 8 miesięcy.



Jest to tylko jeden z dziewięciu pacjentów z nowotworem mózgu, na których przetestowano immunoterapię. Na kolejne wyniki musimy poczekać, ale wiele wskazuje na to, że zyskaliśmy nowego sprzymierzeńca do walki z guzami mózgu.