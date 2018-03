Ibuprofen niebezpieczny podczas ciąży

Kobiety w ciąży, które przyjmują ibuprofen w pierwszych 24 tygodniach ciąży, mogą zaszkodzić przyszłej płodności nienarodzonych córek.

Zdjęcie W pierwszych miesiącach ciąży lepiej unikać ibuprofenu /© Glowimages

Naukowcy odkryli, że ekspozycja na ibuprofen we wczesnych stadiach ciąży powoduje dużą utratę komórek płciowych, które są wykorzystywane do powstawania gamet. Analizując tkankę jajników odkryto, że wiele komórek płciowych przestawało się rozwijać lub całkowicie obumarło.



Ibuprofen to niesteroidowy lek przeciwzapalny stosowany w leczeniu bólów, gorączki i migreny. Przyjmowanie leku przez kilka dni w ciąży może być niebezpieczne. To odkrycie jest bardzo ważne, ponieważ szacunki wskazują, że ok. 30 proc. stosuje ibuprofen podczas pierwszych trzech miesięcy ciąży.



Badanie przeprowadzono na 185 płodach, liczących od 7 do 12 tygodni. Wykazano, że ibuprofen przenika przez łożysko i może uszkadzać komórki płciowe dziewczynek.



- Stężenie, które znaleźliśmy w pępowinie płodów od matek, które spożyły 800 mg ibuprofenu (cztery tabletki po 200 mg) na 2-4 godziny przed zabiegiem, jest podobne do stężenia, które można znaleźć we krwi dorosłych podczas stosowania leczenia - powiedziała dr Severine Mazaud-Guittot z Inserm.



Tkanka płodu wystawiona na ibuprofen przez siedem dni miała nawet o połowę mniej komórek jajowych w jajnikach.



Chociaż potrzebne są dalsze badania, naukowcy zalecają unikanie ibuprofenu w pierwszych miesiącach ciąży.