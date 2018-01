Ibuprofen może powodować niepłodność u mężczyzn

Stosowanie ibuprofenu przez mężczyzn zwiększa ryzyko wystąpienia u nich niepłodności na późniejszym etapie życia.

Niedawne badania wykazały, że przyjmowany w ciąży ibuprofen zwiększa ryzyko wystąpienia wad wrodzonych u płodu. Okazuje się, że ta powszechna substancja przeciwbólowa może być także niebezpieczna dla młodych mężczyzn.



Grupę 31 ochotników w wieku 18-35 lat podzielono na dwa zespoły. Pierwszy otrzymywał dziennie 600 mg ibuprofenu, a drugi placebo. Naukowcy przeprowadzili następnie eksperymenty z próbkami ex vivo na ludzkich jądrach dostarczonych przez dawców narządów. W obu przypadkach ibuprofen miał bezpośredni wpływ na jądra.



Zmniejszenie stosunku testosteronu do lutropiny (LH) spowodowało zaburzenie równowagi hormonalnej i stan zwany wyrównanym hipogonadyzmem. Eksperymenty wykazały, że ibuprofen selektywnie represjonuje komórki endokrynne w jądrach, zmnieniając fizjologię tych narządów. Hipogonadyzm jest związany z zaburzeniami płodności, depresją, niewydolnością serca i udarem.



Ibuprofen jest szczególnie interesujący ze względu na jego zwiększone wykorzystanie w populacji ogólnej u profesjonalnych sportowców na całym świecie. Środki przeciwbólowe oparte na ibuprofenie są jednymi z najczęściej stosowanych związków farmaceutycznych na świecie.



Według szacunków WHO aż 25 proc. par w krajach rozwijających się jest dotkniętych niepłodnością. Ten stan u mężczyzn może być spowodowany różnymi czynnikami, takimi jak: urazy mechaniczne, zaburzenia genetyczne i hormonalne, wiek, nadwaga, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu czy zażywanie narkotyków. Nie wiadomo jeszcze, jak poważnie na płodność mężczyzn wpływa ibuprofen.