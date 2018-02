Hałas pociągów metra może uszkodzić słuch

Najnowsze badania potwierdzają, że londyńskie metro jest wystarczająco głośne, by uszkodzić słuch człowieka.

Zdjęcie Metro może być niebezpieczne /AFP

Naukowcy twierdzą, że najgłośniejsza jest linia Victoria, podczas gdy inne są tak głośne jak koncert rockowy. Części linii Northern i Jubilee są tak głośne, że wymagałyby ochrony słuchu, gdyby były miejscami pracy.



Transport for London, jednostka organizacyjna Wielkiego Londynu odpowiedzialna za kwestie transportu, w tym komunikacji publicznej, przekonuje, że jest "bardzo mało prawdopodobne", aby hałas metra spowodował długotrwałe uszkodzenie słuchu. Korzystając z mierników hałasu dostarczonych przez University College London, BBC postanowiło sprawdzić poziom hałasu w strefie pierwszej i drugiej.



Najgłośniejsza zarejestrowana podróż była między Liverpool Street a Bethnal Green - zarejestrowano tam 109 decybeli. To więcej niż hałas startującego helikoptera. Wszelkie dźwięki w miejscu pracy na poziomie 85 dB wymagają ochrony narządu słuchu.



- Uszkodzenie narządu słuchu kumuluje się przez całe życie. Jeżeli ktoś codziennie odbywa podróże hałaśliwą linią metra, jest możliwe, by był bardziej narażony na ryzyko utraty słuchu i potencjalne szumy w uszach - powiedział dr Joe Sollini, z londyńskiego Instytutu Słuchu.



Podobnie hałaśliwe stacje metra prawdopodobnie są obecne na całym świecie.