Groźna odmiana kleszczy może wywoływać alergię na mięso

Rzadka choroba odkleszczowa, która może dawać różnorodne objawy - od świądu, skurczów żołądka, po trudności z oddychaniem - zaczyna rozprzestrzeniać się po Stanach Zjednoczonych. Kleszcze te wywołują silną alergię na czerwone mięso.

Kleszcze to nieprzyjemne pajęczaki, które mogą przenosić groźne choroby. Jedna z odmian kleszczy wywołuje silną alergię na mięso. Co najgorsze, zaczęła się ona rozprzestrzeniać po Stanach Zjednoczonych.



Jedno ukąszenie przez kleszcza z charakterystycznym jasnym znamieniem na grzbiecie (Lone Star Tick) może wywołać zagrażającą życiu alergię na cząsteczkę cukru obecną w czerwonym mięsie. Jak to możliwe? Podczas ukąszenia przez kleszcza, twój układ odpornościowy może zostać pobudzony przez obecność galaktozy-alfa-1,3-galaktozy (alpha-gal). Ludzkie przeciwciała traktują alpha-gal jako antygen i zaczynają ją atakować, jakby była zagrożeniem dla organizmu. Kiedy następnym razem będziesz spożywać mięso ssaka, który produkuje ten cukier (np. wieprzowinę lub wołowinę), może dojść do poważnej reakcji anafilaktycznej, nawet zagrażającej życiu.



Ten niezwykły stan chorobowy został odkryty przez immunologa. Thomasa Platts-Millsa, który stwierdził, że w grupie osób chorych na raka występują takie same objawy, co wśród ukąszonych kleszczem Lone Star. Wszystkim pacjentom, u których wykryto nietypową alergię był podawany jeden lek przeciwnowotworowy - cetuksymab. Okazało się, że cetuksymab jest pełen cukru, ponieważ pochodzi od genetycznie zmodyfikowanych myszy, więc wywołuje reakcję alergiczną. Platts-Mills odkrył, że pacjenci nabyli alergii na cząsteczkę alpha-gal w wyniku ukąszenia przez konkretny gatunek kleszcza.



Polacy nie muszą czuć się zagrożeni, gdyż kleszcze, które mogą zarazić chorobą występują niemal wyłącznie w południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych. W ostatnich tygodniach przypadki zachorowań pojawiły się w odległych stanach. Siedlisko kleszczy Lone Star poszerzyło się i niewykluczone, że podobnych przypadków będziemy obserwować coraz więcej. Póki co, nie wiadomo, dlaczego kleszcz wywołuje alergię na alpha-gal.