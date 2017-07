Genetycy łapią białka na LASSO

Naukowcy opracowali nową technikę, która może pomóc klonować tysiące genów w pojedynczej reakcji.

Zdjęcie Technika LASSO jest w stanie pochwycić fragmenty DNA zawierające całe białka /materiały prasowe

Technika nazwana sondą LASSO może być wykorzystywana do tworzenia bibliotek białek z próbek DNA, przyspieszając poszukiwania nowych leków. Zastąpi także obecnie żmudne standardowe metody klonowania genu.



Klonowanie molekularne to naturalny proces występujący, gdy bakterie, owady lub rośliny rozmnażają się bez udziału partnera. Naukowcy klonują DNA, gdyż chcą zrobić dwie rzeczy z jednej - albo uzyskując informacje o określonym genie, albo manipulując informacjami genetycznymi w komórce, aby nadać im nowe właściwości. Dla obu celów naukowcy uzyskują miliony kopii tej samej cząsteczki DNA w probówce.



W tej chwili klonowanie DNA polega na odręcznym powielaniu genu jednego po drugim. Standardowa metoda sekwencjonowania MIP polega na przechwytywaniu małych fragmentów DNA (o długości ok. 200 par zasad) i łączeniu ich w celu wytworzenia pełnego genomu.



- Mamy nadzieję, że szybkie i przystępne klonowanie białek oraz innych elementów genetycznych znacznie usprawni badania biologiczne w celu wykrycia funkcji cząsteczek kodowanych przez genomy - powiedział Biju Parekkadan z Uniwersytetu w Rutgers, jeden z autorów odkrycia.



Technika LASSO (ang. Long Adaptor Single Stranded Oligonucleotide) może przechwytywać i klonować tysiące długich fragmentów DNA. Naukowcy mają nadzieję, że nowa technika będzie w stanie usprawnić to, co dzisiaj niemożliwe.



- Naszym celem jest, aby każdy naukowiec mógł klonować zestaw białek z dowolnego organizmu. Dotychczas taka perspektywa była dostępna tylko dla konsorcjów badawczych o dużym budżecie, badających organizmy modelowe, takie jak muchy owocówki czy myszy - powiedział Ben Larmann, współpracujący z Johns Hopkins University School of Medicine.



Co ciekawe technika LASSO działa na podobnej zasadzie co... lasso. Sonda DNA przechwytuje kilka tysięcy par zasad - to typowa długość materiału genetycznego białka. Testy wykazały, że techniką LASSO można przechwycić ponad 3000 fragmentów z genomu bakterii E.coli. Sonda z powodzeniem przechwyciła ok. 75 proc. genu. Dalsze usprawnienia tej techniki mogą oznaczać kolejne postępy w genetyce.