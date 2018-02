Gen sprzyjający rakowi jajnika można dostać od ojca

Zidentyfikowano nową mutację, która może zwiększać ryzyko raka jajnika. Co ciekawe, jest ona przekazywana z ojca na córkę.

Zdjęcie Gen MAGEC3 może być przekazywany córkom przez ojców /© Glowimages

Obecnie kobiety z zaawansowaną historią nowotworową w rodzinie mogą poddać się testowi pod kątem genu BRCA. Jego obecność znacznie zwiększa szanse wystąpienia raka piersi i raka jajnika. Często przytaczanym przykładem jest przypadek Angeliny Jolie, która odziedziczyła gen BRCA1 od swojej matki. Po tym, jak lekarze oszacowali u niej ryzyko wystąpienia raka piersi na 87 proc. i ryzyko zachorowania na raka jajnika na 50 proc., aktorka zdecydowała się na prewencyjną mastektomię.



Ale jest znacznie więcej genów wpływających na wystąpienie raka jajnika - co ciekawe, niektóre z nich kobiety otrzymują za pośrednictwem chromosomów X od swoich ojców. Dr Kevin Eng i jego współpracownicy z Roswell Park Cancer Institute namierzyli podejrzany gen o nazwie MAGEC3, znajdujący się właśnie na chromosomie X pochodzącym od ojców.



- To, co musimy zrobić, to upewnić się, że mamy właściwy gen. To odkrycie wywołało wiele dyskusji w naszej grupie na temat tego jak znaleźć te powiązania z rodziną genów związaną z chromosomem X - powiedział dr Kevin Eng.



- Te badania sugerują, że niektóre kobiety z ryzykiem wystąpienia raka jajnika mogą być obarczone nieprawidłowym genem przez rodzinę ojca. W przyszłości może to pomóc w lepszej diagnostyce chorób - powiedziała dr Catherine Pickworth z Cancer Research UK.



Eksperci twierdzą, że potrzeba znacznie więcej badań, aby potwierdzić funkcje genu i jego udział w procesach nowotworzenia.