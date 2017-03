Fagi wyleczą z zapalenia płuc

Terapia z wykorzystaniem fagów może być skuteczną alternatywą leczenia infekcji płuc, także pacjentów cierpiących na mukowiscydozę. Do takich wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu w Liverpoolu.

Zdjęcie Terapia z użyciem fagów może skutecznie zwalczać zapalenie płuc /materiały prasowe Medycyna Ból pleców oznaką nadchodzącej śmierci?

Chroniczne zapalenie płuc spowodowane przez bakterie Pseudomonas aeruginosa jest jedną z najtrudniejszych do wyleczenia infekcji ze względu na rosnącą antybiotykooporność. Ze względu na małą liczbę alternatyw, naukowcy postanowili sięgnąć po pomóc bakteriofagów.



Bakteriofagi to wirusy atakujące bakterie. Ich ogromną zaletą jest fakt, że przeważnie atakują selektywnie tylko bakterie, więc ich użycie wywołuje mniej skutków ubocznych niż antybiotyki. Niestety, na leczenie z użyciem fagów przeznacza się znacznie mniejsze kwoty niż na prace nad nowymi lekami. Jest to konsekwencją faktu, że do tej pory brakowało przekonujących badań przedklinicznych potwierdzających ich skuteczność.



Naukowcy z Uniwersytetu w Liverpoolu po raz pierwszy pokazali, że fagoterapia jest skuteczna w leczeniu chronicznych zakażeń dróg oddechowych bakteriami Pseudomonas aeruginosa. Szczepy fagów były w stanie zabić nawet bakterie przebywające od dłuższego czasu w płucach, m.in. u pacjentów z mukowiscydozą.



- Chorzy na mukowiscydozę są poddawani długotrwałym, wyniszczającym terapiom z użyciem antybiotyków, które są nieskuteczne i wywołują liczne powikłania. Zwłaszcza, gdy są przyjmowane przez długi czas. Fagoterapia szczególnie może być ważną alternatywą do leczenia u nich infekcji płuc - powiedział prof. Craig Winstanley, współautor badań.



WHO uznała Pseudomonas aeruginosa za jeden z głównych patogenów, którego zwalczanie wymaga użycia nowych terapii. Zwalczanie bakterii z użyciem fagów jest realną opcją.