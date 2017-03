Druga edycja konferencji Printed Health już 1 kwietnia

Druk 3D stwarza nowe możliwości, sprawiając, że to co było do tej pory niemożliwe znajduje się w zasięgu ręki. Wykorzystanie tej technologii w medycynie sprawia, że możemy tworzyć implanty pozwalające zrekonstruować estetycznie twarz po skomplikowanym wypadku czy zaoferować dużo tańszą protezę dla dziecka w kształcie dłoni super bohatera. A to dopiero początek!

Tematyka nowych technologii w medycynie zostanie poruszona 1 kwietnia w Warszawie na Konferencji Printed Health: Aktualne zastosowania druku 3D w medycynie. Wydarzenie to 2. edycja największej w tej części Europy konferencji tego typu.

- Tym, czego potrzebuje dziś polska medycyna, jest wykorzystanie potencjału ekspertów ze środowiska nowych technologii i medycyny. Tworząc interdyscyplinarne zespoły, wykorzystując wiedzę oraz pomysłowość możemy zmieniać oblicze medycyny którą znamy. To właśnie dlatego w czasie Printed Health na jednej sali spotkają się lekarze, naukowcy, przedsiębiorcy oraz eksperci druku 3D. Chcemy rozmawiać o tym co już dziś znajduje zastosowanie i co będzie możliwe jutro - powiedział Effiom Uman-Ntuk, pomysłodawca Printed Health.

- Wbrew powszechnemu przekonaniu, mamy czym się pochwalić w tematyce druku 3D w medycynie - dodała Justyna Skowyra, drugi współorganizator.

Jednym z prelegentów będzie dr hab. n. med. Łukasz Krakowczyk z Gliwickiego Centrum Onkologii który opowie o innowatorskim zabiegu rekonstrukcji żuchwy przeprowadzonym w Olsztynie. Zespół lekarzy w którym pracuje dr Krakowczyk, już kilkukrotnie został nagrodzony "medycznym noblem" przyznawanym przez American Society for Reconstructive Microsurgery.

Medyczny druk 3D to dziedzina w której otwartość umysłu stoi na równi z doświadczeniem klinicznym. Jan Witowski, student medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest tego najlepszym przykładem. Janek opracował autorską metodą wytwarzania przestrzennych modeli anatomicznych. Do tej pory, ze względu na koszty nie każdy szpital mógł sobie na nie pozwolić. Nowa metoda pozwala obniżyć koszt produkcji... o rząd wielkości!



- Częstym problemem z którym borykają się szpitale jest brak środków na nowe technologie. Chciałem sprawić, by przed skomplikowanymi operacjami lekarze mieli możliwość zaplanowania operacji posługując się modelami 3D. Może to zmniejszyć ryzyko powikłań oraz przyśpieszyć sam zabieg powodując, że pacjent szybciej wróci do zdrowia - mówi pomysłodawca.

Więcej informacji oraz bilety dostępne są na printedhealth.com/warszawa2017/ oraz na fanpage na facebooku: facebook.com/printedhealth/.